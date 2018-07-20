|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Вторник| 28 Августа, 11:12 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Как оставаться лидером даже в период кризиса
Мне представляется, что и вам будет небезынтересно узнать, за счет чего компания, специализирующаяся на ИТ и инженерной инфраструктуре, т. е. с высокой долей импорта в издержках, прошла первую волну кризиса и как, благодаря финансовому планированию, ей удалось не только не потерять темп, но и, похоже, заложить основу на перспективу.
- Константин, поздравляю вас с тем, что в прошедшем, прямо скажем, нелегком году ваша компания вошла в федеральный рейтинг «Потенциал российского ИТ-рынка 2014». Скажите, как вам это удалось?
- Благодарю! Очень лестно, что вы обратили внимание на данный факт. Но знаете, рейтинг этот был составлен еще в августе, и на тот момент просто отразил прошлое, т. е. нашу работу до кризиса, до резкого изменения основных показателей экономики страны и отрасли. А потому давайте лучше дождемся рейтинга этого года, и вот тогда-то уже будет ясно, кто чего стоил.
- Интересная позиция! Т. е. вы считаете, что прошлые заслуги не в счет? Так как же тогда выявлять лидера?
- Нет, конечно, я не это имел в виду. Рейтинг - это признание, и спасибо его составителям и тем экспертам рынка, которые отдали за нас голоса. Но события осени разделили работу всех на «до» и «после». Так что теперь заслуги будут считаться с нуля: кто пришел подготовленным, тот имеет возможность еще более усилить свои позиции, кто пришел не в очень хорошей форме - рискует их сдать.
- А свою готовность как вы оцениваете?
- Мне кажется, что о готовности правильней судить по качеству принимаемых решений в той или иной ситуации.
Например, в обычной практике, управляя оборотным капиталом компании, мы всегда стараемся увеличивать оборачиваемость его составляющих до такой степени, чтобы денежный цикл имел минимальное или даже отрицательное значение. Это позволяет нам иметь повышенную отдачу по ROE (вложенный капитал. - Прим. «ДК»), которую мы инвестируем в стратегические проекты и развитие нашего кадрового потенциала, нанимая более профессиональных, а значит, и более высокооплачиваемых сотрудников, а затем продолжаем их обучение.
Но это, повторюсь, обычная практика! С осени мы сознательно поменяли эту выигрышную в стабильной ситуации стратегию и, формируя товарные запасы на опережение, сумели сохранить маржу по большинству находящихся в исполнении проектов.
Оценивая вероятность роста курса доллара и евро к российскому рублю гораздо выше, чем в его привычном диапазоне, мы фактически отказались от товарного кредита, предоставляемого дистрибьюторами, и всю осень авансировали поставки в нашу сторону как за счет собственных средств, так и за счет кредитных ресурсов. В итоге, оплачивая поставщикам товар на месяц-полтора раньше, чем это принято в практике нашего рынка, мы сохранили маржу по товарной группе, оцениваемой в иностранной валюте, удержав рентабельность собственного бизнеса пусть не на прежнем, но на приемлемом уровне.
- То есть, спрогнозировав падение курса, вы не вынужденно, а осмысленно нарушили привычную бизнес-практику, перестав кредитоваться у поставщиков, предпочтя, судя по всему, банковские кредиты?
- Думаю, спрогнозировать подобное тому, что случилось в итоге, было невозможно, но девальвационный сценарий мы просматривали довольно четко. И отвечая на ваш вопрос, говорю: да, решение привлекать денежные ресурсы, а не брать товарные кредиты, было принято осмысленно. На этот период были заморожены все инвестиции, сокращена маркетинговая и иная непрофильная активность, были привлечены финансовые ресурсы собственников и банковских структур и все силы брошены на формирование товарных запасов по приемлемым ценам.
Теперь мы уже не воспринимаем девальвацию как доминирующий риск, а потому, уже полностью закрыв задолженность перед банком, возвращаемся к своей практике отрицательных значений денежного цикла. В этом году нас ждет инфляция, а потому мы вновь ставим на ускорение собственных процессов.
- Чем еще был интересен для вас прошедший год?
- Самое-то интересное мы уже обсудили, но вот опять же в качестве примера антикризисных мер: осенью мы заморозили, пока на неопределенное время, проект в области энергоэффективности, который вели и продвигали на рынке в течение трех лет.
- Вы говорите о проекте внедрения энергоэффективных технологий за счет собственных средств, которые затем предполагалось возвращать из средств экономии заказчика? (Мы писали об этом в «ДК» №3, 2014 год.) Чего не хватило: спроса или капитала?
- Да, речь идет об этом проекте. Действительно, несколько лет мы сталкивались с определенным непониманием сути нашего предложения со стороны заказчиков, инертностью мышления и несовершенством региональной нормативной базы. А когда в начале осени мы наконец пришли к определенным договоренностям, случился кризис.
- Извините, а чем вам мог помешать кризис, раз появился спрос на услугу?
- Запускать проект частями, за счет собственных средств? Так будем честны, наш капитал недостаточен для такого системного инфраструктурного проекта регионального масштаба. А запуск на заемный, как и планировалось ранее, при ставках от 25-30% годовых стал напоминать азартную игру-угадайку - «повезет / не повезет». Вот и было принято решение остановить направление и, дождавшись возврата ставок на приемлемый уровень, реанимировать проект.
- Инвестиционный проект отложили, оборотный капитал и маржу спасли, планы на 2015 год остались?
- Приоритеты года - информационная безопасность и интеллектуальное видеонаблюдение. Инвестиции уже сделаны.Так, в прошлом году к нам в команду пришел бывший начальник отдела защиты информации департамента по защите государственной тайны, информационной безопасности и мобилизационной подготовке Приморского края Александр ПАВЛОВ, который и возглавил данное направление в «Акценте». Все необходимые лицензии получены или находятся в финальной стадии получения, материально-техническая база сформирована, отдел продаж обучен и готов к выявлению спроса.
А в начале января мы обучили весь персонал компании по второму направлению - интеллектуальное видеонаблюдение. Во Владивосток были приглашены наши московские партнеры - компания ISS, один из лидеров данного направления не только в России, но и за ее пределами. Можно сказать, что теперь в данном направлении у нас в крае одна из самых профессиональных команд как в части инженерных компетенций, так и в отделе продаж.
- Нестандартные решения, похоже, становятся одним из наиболее реальных шансов на успех? Вот только такая гибкая управленческая тактика, ориентированная на оперативный учет конъюнктуры, требует постоянной «включенности». Это командная игра?
- Хотелось бы быть революционерами, как, например, Стив ДЖОБС или Сергей БРИН (основатели компаний Apple INC и Google. - Прим. «ДК»), но вынужден признать, что мы довольно консервативны в наборе своих стратегий. Если в чем-то и не похожи на других, то только в том, что не упорствуем в своих заблуждениях, оперативно меняя маркетинговые, управленческие и финансовые решения, исходя из текущей ситуации на рынке, а не из внутренних предпочтений и предубеждений.
И несомненно, это исключительно командная работа. К счастью, «Акцент» - это настоящая команда единомышленников, с одной целью, но совершенно разными профессиональными навыками и опытом, где каждый закрывает свою часть вопросов, и, как вы верно заметили, не только в части инженерии или ИТ.
- Ваша команда смотрит в 2015 год с оптимизмом?
- Не буду спешить с однозначным ответом. На рынке присутствует турбулентность, а потому мы не можем качественно оценить ни потенциал спроса на наши услуги, ни состояние конкурентов. Я не исключаю, что и на федеральном, и на региональных рынках произойдут смены лидеров, поглощения или слияния, а потому мы постараемся быть готовыми ко всему.
- Вы готовы покупать или продаваться?
- Пока мы работаем на рост, а вопрос покупки или продажи - это вопрос цены и момента. Появится интересный объект для поглощения - рассмотрим, предложат интересную цену за нас - тоже будем смотреть, но и вероятность слияний равновеликих компаний также не стоит исключать. В общем, как я и сказал, мы не упорствуем в своих заблуждениях и ради роста бизнеса готовы к любым трансформациям.
- Что ж, удачи вам в новом году! И в финале интервью хочу спросить: «Акцент» уже многие годы выступает партнером ИК «Золотой Рог» (издатель «ДК») в организации Бизнес-Премии «Компания года в Приморском крае»; кризис не меняет ваших планов, вы в этом году с нами?
- Лариса Леонидовна, можете даже не сомневаться! Это огромная честь для нас - идти с вами в одной команде. И до тех пор, пока мы остаемся ведущим игроком своего рынка в Приморском крае, мы будем поддерживать Бизнес-Премию. Прибыль в бизнесе - самое главное, но признание коллег, жителей края не менее важны. Поэтому мы своих планов не меняем.
Досье «Дальневосточного капитала»: Группа компаний «Акцент» - лидер внедрения комплексных решений в области построения инженерной инфраструктуры и информационных систем для крупнейших государственных и коммерческих структур в Приморском крае. ГК «Акцент» является партнером APC by Schneider Electric, Cisco Systems, Microsoft, IBM, Hewlett Packard, Xerox, Panasonic и многих других ИТ-компаний с мировым именем. «Акцент» входит в федеральный список «25 лучших региональных компаний» в номинации «Потенциал российского ИТ-рынка 2014» (по данным редакции CRN за 2014 год).
Лариса ЖИРОНКИНА. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2015 год.
- Порт "Суходол" на старте
- "Газпром" успеет
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- В Приморье на "Звезде" похитили 7,5 миллиардов рублей
- Верфь "Звезда" рассталась с нерадивым подрядчиком
- В Приморье "Арника" пошла на импортозамещение
- Улучшая Приморье, улучшаешь имидж
- Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют
- "Восток-ИнвестСталь": Движение вперед
- ССК "Звезда" получит заказ на строительство арктических танкеров
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.