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Понедельник| 01 Октября, 20:02 |
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В Приморье кадровая пересменка в Восточном порту
Об этом сообщает пресс-служба компании.
Стаж работы Вадима Байбака в АО «Восточный Порт» составляет более 5 лет. За это время он прошел трудовой путь от главного диспетчера до директора по эксплуатации.
Ранее занимавший должность управляющего директора АО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ назначен генеральным директором крупнейшего угольного портового холдинга России ООО «Управляющая портовая компания», в состав которого входят высокотехнологичные угольные порты России - АО «Восточный Порт» (Врангель, Приморский край) и АО «Ростерминалуголь» (пос. Усть-Луга, Ленинградская область). В команде портового холдинга Анатолий Лазарев трудится восемь лет.
Совокупный объем перевалки АО «Восточный Порт» и АО «Ростерминалуголь» составляет более 48 млн тонн. Сегодня перед компанией стоят амбициозные и масштабные цели по увеличению поставок высококачественного российского угля за счет инвестиций в наращивание портовых мощностей и развитие железнодорожной инфраструктуры.
Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Восточный Порт» - крупнейший в России специализированный угольный публичный порт с высокотехнологичной перевалкой угля, оснащенный конвейерным оборудованием, закрытым комплексом вагоноопрокидывателей, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот порта в 2017 году составил 23,2 млн тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна. С момента основания порта на его причалах было отгружено более 400 млн тонн угля, обработано 6,9 млн вагонов, под погрузку принято 28,4 тыс. судов. За последние 10 лет АО «Восточный Порт» отгрузило более 200 млн тонн угольной продукции, поставив абсолютный рекорд среди всех угольных портов России.
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