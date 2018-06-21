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ДВМП: Сергей Генералов сделал свое дело...
Акционеры ДВМП на годовом собрании 14 мая досрочно прекратят полномочия Сергея Генералова и изберут президентом Юрия ГИЛЬЦА на срок с 15 мая 2012 года по 14 мая 2015 года включительно. В настоящее время Гильц занимает должность вице-президента ДВМП по финансам.
Сергей Генералов лично возглавил созданную на базе ДВМП Транспортную группу FESCO в начале 2009 года, сменив на этом посту Евгения АМБРОСОВА, руководившего пароходством с сентября 2002 года.
«Я вступил в эту должность в начале 2009 года, по сути, в рамках «антикризисного» управления компанией. Благодаря нашим совместным усилиям и сплоченной, самоотверженной работе команды FESCO, нам удалось с честью выдержать все испытания, выйти из тяжелой кризисной ситуации, уверенно встать на путь дальнейшего развития. Опыт работы в качестве руководителя Транспортной группы FESCO был для меня действительно бесценным. Но при всем этом, я прекрасно понимал, что моя квалификация, моя ответственность как основного акционера требуют, прежде всего, работы на стратегическом уровне. Работы, нацеленной на определение главного вектора развития Группы и содействие команде в реализации принятой стратегии. Я осознаю, что максимум пользы для FESCO я могу принести именно в таком качестве. Сегодня эффективность работы управленческого звена Группы достигла, на мой взгляд, того уровня, когда я с совершенно спокойной душой могу делегировать полномочия по операционному управлению бизнесом FESCO от себя как акционера одному из высших руководителей FESCO», – говорится в обращении Генералова к сотрудникам FESCO.
В начале 2012 года произошли структурные изменения в Транспортной группе FESCO, в настоящее время юридически активы группы закреплены за ДВМП.
В марте председатель совета директоров FESCO Кирилл РУБИНСКИЙ сообщил журналистам, что FESCO планирует сокращать флот, постепенно распродавая суда, неимеющие отношения к контейнерным перевозкам.
В то же время FESCO планирует объединить все активы во Владивостокском морском торговом порту на ОАО «ВМТП». «В течение 2012 года все юридические лица в стивидорном бизнесе порта будут слиты в одно юрлицо – ОАО «ВМТП». ВМТП станет единой стивидорной компанией в порту Владивосток на причалах с 3-го по 17-й, с единой формой отчетности», – пояснил Сергей Генералов.
«Выкуп оставшихся 50% долей позволит нам полностью консолидировать те доходы, которые дает стивидорный бизнес, и управлять ими, – рассказывает Генералов. – Для нас порт – это ключевая точка наших интегрированных сервисов, где образуется синергия между морем, портом и железной дорогой. Поэтому очень важно, чтобы в порту был один хозяин. Если сегодня обернуться назад и вспомнить ряд несогласованных действий, допущенных из-за несогласия различных собственников по вопросам развития портовой инфраструктуры, то становится очевидно, что тогда теряли от этого все – и мы, и бывшие партнеры, и сам ВМТП, и Владивостокский контейнерный терминал, и бизнес в целом. Сейчас, наверное, самая важная задача порта Владивосток – это его согласованное развитие вместе с возможностями железной дороги. Перспектива значительного увеличения количества наших контейнерных поездов-шаттлов напрямую связана с расширением пропускной способности железнодорожной инфраструктуры, причем не только внутри порта. Необходимо модернизировать и расширять припортовую станцию, строить другую инфраструктуру. Для нас сейчас это приоритет номер один».
Досье «ДК»
В начале августа 2011 года пул частных инвесторов, организованный «ВТБ Капиталом», выкупил в интересах FESCO 50% уставного капитала ООО «М-Порт» (владеет 95,6% акций ВМТП) у менеджмента порта. Еще 50% ООО принадлежат ОАО «ДВМП».
Олег КЛИМЕНКО, «Дальневосточный капитал».
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