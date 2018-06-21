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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 06 Июля, 10:40 |
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Нефтехимический комплекс в Приморье ищет кадры
Набор специалистов ведется в шестнадцать подразделений, в числе которых: производства пиролиза, моноэтиленгликоля и полиэтилена, лаборатория металлов и сварки, управление реализации проекта, отделы организации разработки проектно-сметной документации и проектно-изыскательских работ и др. Дополнительно рассматриваются резюме аппаратчиков нефтехимических производств для трудоустройства в 2013-2014 годах.
Численность персонала на первом этапе эксплуатации нефтехимического комплекса к 2016 году достигнет 1800 человек. Значительную долю коллектива составят приморцы, часть специалистов пригласят из других регионов России.
В строительстве комплекса примут участие не менее 10 тысяч человек. В перспективе для обслуживания предприятия будет широко привлекаться малый и средний бизнес, и, по предварительным оценкам, работой в том или ином виде будут обеспечены 10-15 тысяч человек.
«Дальневосточный капитал».
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