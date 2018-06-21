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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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10 Января 2014, 16:06 | Компании
ВНХК в Приморском крае обойдется "Роснефти" в 27,7 млрд рублей
Согласно тендерной документации, размещенной на сайте закупок компании, максимальная цена разработки проекта строительства "Восточного нефтехимического комплекса" (ВНХК) составляет 27,7 млрд рублей.
Работы включают проектирование установок первой и второй очереди переработки нефти, объектов общезаводского хозяйства первой и второй очередей строительства, включая объекты водоснабжения и водоотведения, инженерную подготовку территорий и защиту от подтопления, объектов внешней инфраструктуры, включая морской терминал в заливе Восток, и так далее.
Напомним, что «Роснефть», которая является инициатором проекта строительства ВНХК, в ноябре приняла решение разместить новый завод в районе Пади Елизарова Партизанского района Приморского края, а не в районе п. Первостроителей Находкинского городского округа.
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Характерно что у жителей даже ни спрашивали - хотят ли они такого соседства. Кстати по международным нормам безопастности такое строительство должно быть запрещено т. к. нарушает все мыслемые и немыслемые правила - санитарные, экологические и пр. А в случае серьёзной аварии (например взрыва на предприятии) будут жертвы среди мирных ни вчём не виноватых местных жителей. Почему роснефть не хочет строить своё химическое поделее не в населённом людьми городе а например в безлюдном месте , ведь можно было-бы обойтись маленьким рабочим посёлком, в случае авирии и выбросов пострадали-бы в основном сами-бы работники предприятия. Но они ведь знают на что идут, туда устраиваясь.
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