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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 27 Июня, 03:12 |
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Торговая марка года-2012 стартует на Дальнем Востоке
Традиционно конкурс имеет патронат Торгово-промышленной палаты Российской Федерации, Дальневосточной торгово-промышленной палаты, администрации Приморского края и администрации г. Владивостока, Национальной программы «Российская деловая культура», Российской Ассоциации Маркетинга.
В 2010 году конкурс приобрел региональный статус:
«ТОРГОВАЯ МАРКА ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА».
Цель проекта: выявить и продемонстрировать примеры эффективного построения бизнеса, достижения в создании и продвижении брендов на конкурентном рынке.
Торговая марка года - единственная награда на Дальнем Востоке, имеющая юридическую силу предоставления победителям права использования знака «Торговая марка года» в рекламных целях, размещения знака на товаре и упаковке. Юридическое право получают обладатели Гран-при и золотых кубков.
В этом году бренды нашего региона будут оцениваться комиссией жюри, проведением маркетингового исследования и голосованием на сайте www.primbrand.ru. Поддержать любимую марку может любой житель Дальнего Востока.
В рамках проекта также проходит конкурс «Персона Владивостока».
Цель конкурса: выявить лучших представителей делового и культурного сообщества г. Владивостока, поощрить их деловую и социальную активность, направленную на развитие компании, отрасли, города и общества в целом.
Приглашаем торговые марки к регистрации, а жителей Дальнего Востока к голосованию на сайте www.primbrand.ru!
Заявки оформляются до 10 декабря 2012.
Приморская ТПП: тел./факс: (423)2-26-96-30,
e-mail: pochtatpp@mail.ru
ООО «Экотан»: т. 8(984)1948894, e-mail: ecotan1@mail.ru
Координатор проекта: генеральный директор ООО «Экотан» Анастасия САДРИЕВА, тел. 89841948894
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