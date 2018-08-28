|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Суббота| 15 Сентября, 01:27 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Восточный порт за год перегрузил 16 млн тонн груза
«2012 год сложился для ОАО «Восточный Порт» успешно, - отмечает управляющий директор стивидорной компании Анатолий ЛАЗАРЕВ. - Мы продолжаем реализацию программы обновления и модернизации оборудования, совершенствуем технологию погрузочно-разгрузочных работ и складскую логистику. Результат говорит сам за себя - впервые за всю историю работы стивидорной компании годовой грузооборот превысил 16 млн тонн. В 2013 году постараемся удержать набранный темп, а также продолжим наши инвестиционные проекты».
Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 1,5% приходится на каботажный уголь и 0,01% - на прочие грузы. ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания России, которая специализируется на перевалке каменного угля.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.
- Вертолет Ка-62 представят на ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Геннадий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь": Наличие собственного порта - ключевой вопрос для всех экспортеров
- Порт "Суходол" на старте
- "Газпром" успеет
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- В Приморье на "Звезде" похитили 7,5 миллиардов рублей
- Верфь "Звезда" рассталась с нерадивым подрядчиком
- В Приморье "Арника" пошла на импортозамещение
- Улучшая Приморье, улучшаешь имидж
- Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.