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13 Февраля 2013, 20:11 | Компании

Восточный порт за год перегрузил 16 млн тонн груза

Согласно оперативным данным ОАО "Восточный Порт", за январь-декабрь 2012 года стивидорной компанией было обработано 16,3 млн тонн грузов, что на 9,3% больше результатов аналогичного периода 2011 года, сообщили РИА PrimaMedia в ООО "Управляющая портовая компания".

«2012 год сложился для ОАО «Восточный Порт» успешно, - отмечает управляющий директор стивидорной компании Анатолий ЛАЗАРЕВ. - Мы продолжаем реализацию программы обновления и модернизации оборудования, совершенствуем технологию погрузочно-разгрузочных работ и складскую логистику. Результат говорит сам за себя - впервые за всю историю работы стивидорной компании годовой грузооборот превысил 16 млн тонн. В 2013 году постараемся удержать набранный темп, а также продолжим наши инвестиционные проекты».

Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. В настоящее время экспортный уголь составляет 98,5% от всего грузооборота стивидорной компании, менее 1,5% приходится на каботажный уголь и 0,01% - на прочие грузы. ОАО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания России, которая специализируется на перевалке каменного угля.

Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.

Теги: экспорт  Восточный порт  уголь 


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