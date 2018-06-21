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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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В Приморье на обсуждение общественности выставлен проект нефтехимического комплекса
В соответствии с планом Минэнерго развития газо- и нефтехимии России на Дальнем Востоке должен сформироваться один из шести газонефтехимических кластеров - «Восточный». Нефтехимическому комплексу «Роснефти» предстоит стать ядром этого кластера. Он станет самым крупным комплексом нефтехимии в России и третьим по мощности в мире.
Дочернее предприятие НК «Роснефть» ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» в апреле планирует приступить к работам на стройплощадке будущего комплекса. К этому времени ожидается получение положительных заключений государственной экологической и главной государственной экспертиз. Весь комплекс планируется разместить на территории почти в 600 га в районе Восточного порта. Предприятие будет специализироваться на выпуске полимеров (полиэтилена и полипропилена) и других продуктов нефтехимии. В течение 2013 года необходимо подготовить промплощадку под возведение установок будущего завода. Непосредственно строительство планируется вести начиная с 2014 года. Ввод первой очереди комплекса намечен на 2017 год.
Накануне общественных слушаний руководство ЗАО «Восточная нефтехимическая компания» приняло участие в круглом столе по вопросам влияния реализации проекта на окружающую среду, включая поселок Первостроителей и прилегающую морскую акваторию. Мнениями о проекте обменялись представители научной общественности Приморья и Дальнего Востока, бизнес сообщества и власти. В целом, проект был воспринят положительно.
Как отмечают эксперты, наибольшее влияние на загрязнение воздуха будет оказываться в период строительства завода, что связано, в частности, со значительными объемами перемещения грунта. В период пуска и работы нефтехимического комплекса это влияние будет минимизировано и не превысит допустимые в России нормы выбросов, считают специалисты.
По оценке руководства ВНХК, воздействие будущего завода на экологию будет минимизировано за счет применения новейших мировых технологий нефтепереработки, лицензии на которые уже закуплены у лидеров отрасли, таких компаний как Lummus (США), Shell (Великобритания, Голландия), Axens (Франция) и Ineos (Швеция).
Компания внедряет целый ряд ноу-хау в области экологической безопасности, отметил генеральный директор ВНХК Юрий КАСЮК.
Современное нефтехимическое производство предполагает размещение установок высокой мощности, некоторым из которых нет равных не только в России, но и за рубежом. Для их проектирования были выбраны самые современные, экологичные и проверенные мировые технологии. В частности, на предприятии будет применяться закрытая факельная система, в качестве основного топлива будет использован природный газ. Безопасность акватории местных бухт обеспечат мощные очистные сооружения, аналогов которых в Приморье сегодня нет.
По оценке экспертов, нефтехимический комплекс может стать фундаментом для создания в Приморском крае новой, более совершенной экономики. По предварительным подсчетам, после запуска проект обеспечит ежегодные доходы регионального и местного бюджета в сумме около 11 млрд руб.
Надежда ВОРОНЦОВА.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N2, февраль, 2013.
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очнитесь люди!! природа молит вас, очнитесь!!
Русский авось и пофигизм не победят никакиеновейшие достижения. А все природоохранные мероприятия у нашего нефтяного бизнеса сводятся к замалчиванию аварий и сокрытию масштабов ЧС. Комсомольск, Омск, Сахалин, Пермь. С Всероссийским обществом охраны природы уже договорились, с РАН - тоже. Складывается впечатление, что скоро вся страна будет работать на Роснефть, а не Роснефть на страну. Какая там забота о здоровье человека, какое там сохранение уникальной природы, о чем Вы говорите? Надо экономику страны (читай - НК Роснефть) поднимать.
Подскажите, а кто ген. подрядчик по строительству комплекса?
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