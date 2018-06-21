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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Дальневосточный капитал № 6, 2018
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10.07 |Премьер-министр Японии Синдзо Абэ примет участие в ВЭФ-2018 во Владивостоке
21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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13 Июня 2012, 13:01 | Компании
FESCO меняет хозяина
Сергей ГЕНЕРАЛОВ ведет переговоры с группой «Сумма» Зиявудина МАГОМЕДОВА о продаже FESCO, владеющей портом во Владивостоке, крупным морским флотом и несколькими железнодорожными компаниями. Сумма сделки может составить около $1 млрд, сообщает «Коммерсантъ».
В периметр продажи могут попасть все активы FESCO (ее выручка в 2011 году составила $1 млрд, EBITDA – $225 млн), сообщает издание. Это Владивостокский морской торговый порт (специализируется на перевалке контейнеров, металлов и автомобилей), морской торговый флот (49 судов, включая четыре ледокола), железнодорожная компания «Русская тройка» (50%, еще 50% – у ОАО РЖД), крупнейший на Дальнем Востоке оператор рефрижераторных контейнеров «Дальрефтранс», около 20% акций «Трансконтейнера», логистические и экспедиторские компании.
«Дальневосточный капитал».
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