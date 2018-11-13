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14 Ноября 2018, 15:45 | Компании |
У приморского вольфрама появится новый инвестор
АО "Компания "Вольфрам" (Красногорск, Московская область) может вложить в разработку новых месторождений в Приморском крае до 1 млрд рублей
Об сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Приморья Олег КОЖЕМЯКО на встрече с коллективом ООО "Лермонтовский ГОК".
«Вольфрам» готов вкладывать деньги в разработку месторождений, на это требуется до миллиарда рублей. Также в перспективе здесь организуем более глубокую переработку сырья, создадим новые рабочие места. Все это позволит комбинату работать нормально и дать работникам долгосрочную перспективу», - передает слова Олега Кожемяко пресс-служба администрации Приморья.
По словам главы региона, у действующего инвестора комбината - ООО «Русский вольфрам» (Смоленск) - скоро закончится лицензионный срок на разработку Лермонтовского вольфрамового месторождения с содержанием вольфрама в руде около 6%.
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