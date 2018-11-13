|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Четверг| 15 Ноября, 05:42 |
|
|
|
Тема номера
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Дан старт добыче Верхне-Мунских алмазов АЛРОСЫ
По словам первого вице-премьера, министра финансов РФ Антона СИЛУАНОВА, из бюджета в проект вложено 5 млрд рублей, а получено будет около 180 млрд. «И половина этих денег пойдет в бюджет Якутии, пойдет на те задачи и цели, которые стоят сегодня перед регионом», - сказал он, напомнив, что месторождение позволит создать более 800 новых рабочих мест. В свою очередь, гендиректор АЛРОСЫ Сергей ИВАНОВ сообщил, что «инвестиции в проект составят около 60 млрд рублей, фактические инвестиции уже превысили 16 млрд рублей».
Месторождение расположено в Оленекском улусе Республики Саха (Якутия) в 170 километрах от Удачнинского ГОКа. Его разработка считается одним из крупнейших инвестиционных проектов АЛРОСЫ. Согласно проекту, производительность месторождения составит 3 млн тонн руды (1,8 млн карат алмазов) в год со сроком отработки до 2042 года. На данный момент разведаны 4 кимберлитовые трубки: Заполярная, Деймос, Новинка, Комсомольская-Магнитная. Их совокупные запасы составляют 64,8 млн тонн руды со средним содержанием около 0,6 карата на тонну - в общей сложности - 38,4 млн карат.
- У приморского вольфрама появится новый инвестор
- Русская Рыбопромышленная Компания сделает минтай премиальным
- Дан старт добыче Верхне-Мунских алмазов АЛРОСЫ
- В Приморье кадровая пересменка в Восточном порту
- Дмитрий СЕЛЮТИН, генеральный директор АО "ДВЭУК": Нужен серьезный разговор по переосмыслению энергетической политики
- Вертолет Ка-62 представят на ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Геннадий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь": Наличие собственного порта - ключевой вопрос для всех экспортеров
- Порт "Суходол" на старте
- "Газпром" успеет
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.