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Четверг| 15 Ноября, 05:43 |
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Русская Рыбопромышленная Компания сделает минтай премиальным
Под объединенным брендом «Agama-Nordeco» (Nordeco - розничный бренд РРПК) будут выпускаться порционные 100-граммовые плитки филе и фарша из блочного филе и фарша минтая, а также филе минтая в индивидуальной упаковке. Вся продукция будет производиться на мощностях компании «Agama» из сырья РРПК однократной заморозки (замороженного в море) без полной дефростации в процессе переработки, что обеспечит сохранение полезных свойств и вкусовых качеств минтая, сообщает пресс-служба компании.
Соглашение подписали генеральный директор РРПК Федор КИРСАНОВ и генеральный директор ГК «Agama» Юрий АЛАШЕЕВ.
«Мы высоко ценим опыт и экспертизу компании «Агама» в области производства и продвижения высококачественной рыбопродукции, - прокомментировал Федор Кирсанов. - Уверен, что совместный бренд «Agama-Nordeco» станет гарантией неизменно высокого качества продукции из минтая, ценные свойства которой мы открываем для российского потребителя».
«Агама всегда делала и делает все, чтобы гарантировать российскому покупателю максимальное качество рыбы и морепродуктов, что невозможно без тесной интеграции с производителями сырья, - сказал Юрий Алашеев. - Долгосрочное сотрудничество с таким стабильным и стратегически мыслящим партнером, как РРПК, убеждены, позволит надежно обеспечить россиян безукоризненными продуктами из минтая».
В соответствии с контрактом, РРПК начнет поставки сырья группе «Agama» с декабря текущего года. На прилавках продукция под брендом «Agama-Nordeco» появится в первом квартале 2019 года.
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