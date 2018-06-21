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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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21 Июня 2018, 10:18Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
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15 Июля 2015, 19:29 | Компании
Авиазавод "Прогресс" направит на дивиденды 25% от прибыли
Акционеры ОАО "Арсеньевская авиационная компания "Прогресс" им. Сазыкина" (ААК "Прогресс") на годовом собрании приняли решение направить на выплату дивидендов 53,974 млн рублей, что составляет 25% от чистой прибыли за 2014 год. В 2014 году авиазавод сократил прибыль на 13,6% по сравнению с 2013 годом - до 215,937 млн рублей.
В целом за 2014 год предприятием выпущено товарной продукции без НДС на сумму 18 млрд 393,5 млн рублей, что на 21,1% выше, чем в 2013 году. Увеличение объема товарной продукции произошло за счет поставки опытных вертолетов Ка-52К на сумму 3,068 млрд рублей.
Теги: ААК «Прогресс» дивиденды
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