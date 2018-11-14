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Четверг| 15 Ноября, 18:35 |
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Камчатка заказала суда приморцам
Согласно техническому заданию, длина судна составит 19 метров, ширина - 6 метров, скорость - 7 узлов. В рамках торжественной церемонии к капитанским рубкам будущих барж были прикреплены таблички с их названиями.
«Эти суда строятся по проекту, разработанному Находкинским судоремонтным заводом. Камчатский край вообще первый субъект России, который поставил перед верфями задачу создать универсальную баржу, которая сможет обеспечить перевозку как грузов, так и людей. Кроме того, судно будет оборудовано двумя двигателями, что повысит его маневренность и надежность», - сказал министр транспорта и дорожного строительства Камчатского края Владимир КАЮМОВ.
Стоимость строительства барж составляет порядка 70 млн рублей, эти средства выделены из бюджета субъекта в рамках программы «Развитие транспортной системы Камчатского края». Планируется, что на полуостров суда прибудут в первом полугодии 2019 года. Со стапелей Находкинского судоремонтного завода они будут отправлены на переправы через реку Камчатка в Мильковском районе, в поселок Таежный и село Лазо.
Напомним, по заказу Камчатского края в Приморье строятся еще две баржи, грузоподъемностью до 40 тонн и пассажировместимостью до 25 человек. Ливадийский ремонтно-судостроительный завод и Славянский судоремонтный завод должны поставить их на полуостров в декабре 2018 года.
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