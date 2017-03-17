|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Воскресенье| 02 Апреля, 11:43 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
Зерновой терминал построят в Приморье
Проект располагается в п. Зарубино на территории Хасанского района Приморского края, который относится к территории действия режима Свободного порта Владивосток. До 2020 года будет реализован первый этап проекта, в рамках которого будет построен зерновой терминал мощностью 10 млн тонн в год с последующим поэтапным развитием до мощности 33,5 млн тонн в год.
«Внесение изменений в схему территориального планирования позволит перейти к следующему шагу - расширению порта и его пропускной способности», - отметил генеральный директор АО «Объединенная зерновая компания» (АО «ОЗК») Марат ШАЙДАЕВ.
По его словам, «Дальний Восток и Сибирь имеют огромный потенциал роста в сфере производства зерна, реализация которого сдерживается недостаточно развитой инфраструктурой и нехваткой каналов сбыта. Этот потенциал составляет до 3 млн тонн к 2020 году и 5 млн тонн к 2030 году».
По мнению инвестора, современный комплексный зерновой терминал предоставит отечественным сельхозпроизводителям новый канал сбыта и создаст мощный стимул для увеличения производства и развития бизнеса в Приамурье, Еврейской автономной области, на Алтае, в Приморье, Красноярском крае и других регионах.
Строительство специализированного зернового терминала в морском порту Зарубино является одним из приоритетных и наиболее значимым инвестиционным проектом АО «ОЗК». В настоящее время на береговой линии и акватории проводятся изыскательские работы. Завершается разработка проектной документации по первому этапу инвестпроекта. На первом этапе планируется построить причал для судов типа Panamax и Post Panamax, силосный парк для хранения зерновых культур общим объемом до 220 тыс. тонн, автомобильный и железнодорожный грузовые фронты. К 2023 году предполагается кратно увеличить объемы перевалки грузов за счет строительства еще одного силосного парка и второго причала.
- ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее
- Зерновой терминал построят в Приморье
- В Приморье "Ратимир" меняет учредителей
- "Сименс Финанс" и ВМТП модернизировали портальные краны
- Константин ВОРОБЬЕВ, коммерческий директор компании "Акцент": Мы все заканчивали разные бизнес-школы
- Cергей Дарькин откопал корень жизни в Приморье
- Арсеньевская авиакомпания "Прогресс" отметила 80-летний юбилей
- Приморье станет частью российской сети ОРЦ
- Приморская компания развернула производство строительного оборудования
- "Амур Машинери" 20 лет!
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.