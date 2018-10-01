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16 Апреля 2014, 19:09 | Компании
Восточный порт для строительства третьей очереди угольного комплекса займет 1,5 млрд рублей
ОАО "Восточный порт" (крупнейшая стивидорная компания в порту "Восточный") привлечет заем у ООО "Стивидорная угольная компания" на 1,5 млрд рублей под 8,5% годовых. Заем привлекается сроком на 14 лет - до 31 декабря 2027 года, сообщает zrpress.ru.
Заемные средства привлекаются для финансирования текущей деятельности стивидора. В настоящее время ОАО «Восточный порт» ведет строительство третьей очереди угольного комплекса. Реализация проекта стоимостью почти 10 млрд рублей осуществляется из собственных средств с привлечением кредитов.
Теги: кредит уголь Восточный порт
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