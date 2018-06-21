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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 03 Июля, 04:59 |
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Старый аэровокзал Владивостока выставлен на продажу
В первом лоте (торги назначены на 23 апреля) выставлены на продажу здание международного аэровокзала и земельного участка под зданием. Во втором лоте (торги состоятся 24 апреля) выставлены здание аэровокзала, земельного участка под ним и привокзальной площади (без здания международного аэровокзала и земельного участка под зданием). Каждый лот является неделимым, то есть частичная покупка имущества по лоту не допускается. Ранее планировалось, что терминал будет реконструирован под обслуживание будущих пассажиров игорной зоны «Приморье». Однако на данном этапе эти планы нереализуемы. «На современном этапе проект реконструкции терминала «Б» в целях его использования для обслуживания пассажиров игорной зоны не рассматривается в связи с отсутствием детально проработанного проекта и реальных инвесторов», - пояснили zrpress.ru в ОАО «МАВ».
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