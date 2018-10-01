|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 12 Октября, 02:42 |
|
|
|
Тема номера
свежий номер
Дальневосточный капитал № 9, 2018
11.10 |В Приморье созданы десерты, укрепляющие иммунитет и замедляющие старение
11.10 |Японский инвестор заинтересован в решении самой главной проблемы Владивостока
11.10 |Во Владивостоке на популярный маршрут вышел новый автобус, стоимостью 10 млн рублей
11.10 |Оглашен окончательный полный список праздников и выходных в 2019 году
11.10 |Лайнер "Amsterdam" завершает круизный сезон на Камчатке
28 Сентября 2018, 18:35Якутия бьет в одну точку Из выступлений представителей правительства Республики Саха(Якутия) на ВЭФ, соглашений, которые подписала самая крупная российская территория, можно сделать вывод - регион придерживается четко выстроенной траектории развития и поступательно движется в этом направлении.
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
16 Мая 2013, 21:42 | Компании
Вертолет для "Мистралей" ТОФ в Приморье может совершить полет уже в текущем году
В 2012 году количество военных вертолетов, произведенных на авиазаводах РФ, достигло рекордного показателя - 290 штук. 21 вертолет из этого количества был собран на приморском заводе "Прогресс", который начиная с 2013 года будет производить вертолеты для кораблей типа "Мистраль".
Объемы производства вертолетов на «Прогрессе» в 2012 году существенно превысили показатели позапрошлого года, когда было выпущено лишь девять Ка-52. Самым ожидаемым событием 2013 года станет первый полет вертолета Ка-52К. Это морская версия «Аллигатора», которая разработана для новых российских десантно-вертолетных кораблей типа Mistral, первый из которых планируется передать Тихоокеанскому флоту в 2014 году. Модификация корабельного базирования будет отличаться складывающимися лопастями несущего винта и законцовками крыльев, системой жизнеобеспечения для экипажа, аварийным надувным шасси и дополнительной антикоррозийной обработкой фюзеляжа и оборудования. Сборка первого прототипа Ка-52К уже ведется на «Прогрессе».
Loading...
Новости раздела
- В Приморье кадровая пересменка в Восточном порту
- Дмитрий СЕЛЮТИН, генеральный директор АО "ДВЭУК": Нужен серьезный разговор по переосмыслению энергетической политики
- Вертолет Ка-62 представят на ВЭФ-2018 во Владивостоке
- Геннадий АЛЕКСЕЕВ, генеральный директор АО "Холдинговая компания "СДС-Уголь": Наличие собственного порта - ключевой вопрос для всех экспортеров
- Порт "Суходол" на старте
- "Газпром" успеет
- Судоремонтному заводу в Приморье угрожают банкротством
- В Приморье на "Звезде" похитили 7,5 миллиардов рублей
- Верфь "Звезда" рассталась с нерадивым подрядчиком
- В Приморье "Арника" пошла на импортозамещение
Комментарии
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.
Наши партнеры
Loading...RedTram
30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.