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Суббота| 01 Сентября, 08:13 |
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Транспортная группа FESCO опубликовала финансовые результаты за 2012 год
Компания объясняет потери переоценкой и снижением стоимости судов на фоне неблагоприятной рыночной ситуации. Но положение FESCO осложняет то, что компания фактически финансировала собственную продажу группе «Сумма».
Транспортная группа FESCO опубликовала финансовые результаты за 2012 год по МСФО. Выручка FESCO выросла на 23%, до 37,2 млрд рублей, прибыль от операционной деятельности сократилась в 3,3 раза, до 724 млн рублей. При этом группа получила чистый убыток в размере 533 млн рублей против 856 млн рублей чистой прибыли в 2011 году.
В FESCO пояснили, что на показатель чистой прибыли группы повлияла переоценка судов, вылившаяся в 3 млрд рублей убытка. Обесценение судов связано с «неблагоприятной рыночной ситуацией и общим падением их стоимости», говорят в группе. Кроме того, FESCO выплатила штраф 822 млн рублей за отказ от продажи «Нефтетранссервису» железнодорожного оператора «Трансгарант».
Одновременно в 2012 году изменилась бизнес-модель FESCO: ее морской дивизион перестал быть самостоятельным крупным направлением и сейчас лишь обслуживает линейно-логистическое подразделение. Значительная доля судов (11 штук) была продана в декабре 2012 года бывшему контролирующему акционеру, группе «Промышленные инвесторы» Сергея ГЕНЕРАЛОВА, за 4,9 млрд рублей. Среди сегментов работы FESCO в 2012 году наиболее прибыльными оказались железнодорожный (выручка выросла на 13%, до 10,9 млрд рублей) и линейно-логистический дивизионы (выручка - 19,6 млрд рублей, рост на 10%), портовый бизнес принес 6,5 млрд рублей - на 6% меньше, чем в 2011 году.
В отчетности впервые раскрываются условия, на которых «Сумма» совместно с GHP Марка ГАРБЕРА купила FESCO в середине декабря 2012 года. Сумма сделки превысила $1 млрд и во многом была обеспечена самой группой. Для этого предприятия FESCO привлекли кредиты на $540 млн, выдав их «в качестве займа новым акционерам группы». Ставка по кредитам колеблется в диапазоне LIBOR+ 6,6-7,6%. Из общей суммы долга $400 млн средств взял ЗАО «Владивостокский контейнерный терминал» (срок погашения - 2017 год), а еще $140 млн - Halimedia под залог 23,67% акций «Трансконтейнера» (срок погашения - 2014 год).
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