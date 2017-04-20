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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Мая, 10:23 |
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Потому что без воды...
Сегодня в Китае успешно продается бутилированная вода из озера Байкал, но в COFCO готовы вывести на китайский рынок питьевую воду из регионов Дальнего Востока, об этом сказал генеральный директор компании Луань Сюнцзю. По его словам, компания провела анализ питьевой воды из 85 регионов России. Приморская вода оказалась наиболее подходящей для китайского рынка.
Хорошие перспективы проекту обещает транспортная доступность Приморья по отношению к рынку соседней страны, а также возможность воспользоваться преференциями режимов территорий опережающего развития и Свободного порта Владивосток.
Досье «Дальневосточного капитала»: China National Cereals, Oils and Foodstuffs Corporation (COFCO) - китайская национальная корпорация по производству зерновых, масел и пищевых продуктов. Является крупнейшим производителем и продавцом продуктов питания в КНР и одним из 49 крупнейших государственных предприятий.
Подготовила Ирина ПИРОНКОВА.
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