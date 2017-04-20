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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Мая, 10:24 |
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Российская живая рыба открывает рынки Азии
Традиционно на экспорт в страны Азиатско-Тихоокеанского региона идет только замороженная или термически обработанная рыба. Компания «Антей» для транспортировки живой продукции переоборудовала судно, смонтировав специальные резервуары и систему поддержания жизнеобеспечения живой рыбы. На берегу рыбу перегружают в машины, оборудованные специализированными бассейнами. Далее автотранспортом ее доставляют в пункты передержки в странах Азии, где созданы все условия для ее хранения и реализации.
Прорабатывают вопросы ускорения процесса перегрузки рыбы, и, соответственно, уменьшения времени транспортировки. Существующие мощности позволяют доставлять на берег до 50 тонн живой камбалы в месяц. Планируется, что уже в этом году компания увеличит этот показатель до 120 тонн.
В дальнейших планах запустить в 2018 году доставку в страны АТР приморского гребешка и трепанга. Для этого в настоящее время на о. Русском обустраивается соответствующая инфраструктура. Общий объем инвестиций в развитие данного направления составит в ближайшие годы более 200 млн руб.
Инициатива компании «Антей» логично вписывается в планы развития Приморского края, где определенная ставка делается на увеличение экспорта продукции в страны АТР.
Подготовила Ирина ПИРОНКОВА.
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