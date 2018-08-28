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16 Декабря 2015, 17:12 | Компании
Имущество Тихоокеанской мостостроительной компании в Приморье пойдет с молотка
Конкурсный управляющий ЗАО "Тихоокеанская мостостроительная компания" (ТМК, выступала генподрядчиком строительства к саммиту АТЭС моста через бухту Золотой Рог во Владивостоке и субподрядчиком строительства космодрома "Восточный") готовится выставить на продажу имущество компании-банкрота.
Суммарная стоимость оставшегося имущественного комплекса по залоговой стоимости оценивается в 887,4 млн рублей, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Предлагаемые к продаже объекты расположены во Владивостоке и Уссурийске. Начальная стоимость недвижимости во Владивостоке составляет 200,7 млн рублей, в Уссурийске - 204,5 млн; стоимость техники, находящейся в Уссурийске, - 327,2 млн, техники во Владивостоке - 155 млн.
Досье «Дальневосточного капитала»: Арбитражный суд Приморского края 19 августа 2015 года ввел в ТМК конкурсное производство, назначив конкурсным управляющим Дмитрия ЛИЗУНОВА. Кредиторская задолженность ТМК на тот момент составляла 6,78 млрд рублей, из которых 90 млн рублей - долги по зарплате перед 644 работниками.
Теги: банкротство ТМК
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