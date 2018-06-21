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16 Декабря 2015, 18:14 | Компании

ААК "Прогресс" по контрактам загружен до 2022 года

2015 год стал для "Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина" (входит в холдинг "Вертолеты России") не только годом новых побед в виде первого поднятого в небо корабельного вертолета Ка-52К, но и временем судьбоносных перемен: предприятие начало работы на экспорт. О новом контракте, вызванных им переменах и планах на будущее рассказал управляющий директор ААК "Прогресс" Юрий ДЕНИСЕНКО.

- Юрий Петрович, впервые за годы серийного выпуска вертолета Ка-52 с предприятием «Прогресс» был подписан экспортный контракт, расскажите об этом подробнее.

- Ориентация на экспорт была и остается для нас одним из главных приоритетов. Не так давно компанией «Рособоронэкспорт» был подписан контракт на поставку вертолетов Ка-52 инозаказчику. В свою очередь, нами был подписан контракт с компанией «Рособоронэкспорт», в рамках которого мы обязуемся эти вертолеты изготовить и сдать первые машины уже в 2017 году. Таким образом, в 2017-2018 годах объем изготавливаемых нами вертолетов увеличится практически в три раза по сравнению с тем количеством, которое мы выпускаем сейчас.


 

 

- Какова ваша оценка будущего вертолета Ка-52?

- Наш вертолет зарекомендовал себя очень высоко. На сегодняшний день Ка-52 считается самым эффективным ударным вертолетом в мире по своим пилотажным свойствам, наличию вооружения и возможности его боевого применения. В связи с этим интерес инозаказчиков к нему неуклонно растет. И наша главная задача - обратить особое внимание на эффективность труда и качество изготовления продукции, чтобы не просто удержать заявленную планку, а вывести наш вертолет на мировой уровень.

- Готово ли предприятие к таким объемам производства?

- Безусловно, такая масштабная задача требует значительной модернизации производства, в том числе реконструкции ряда производственных площадок. В настоящее время уже ведутся строительные работы в цехе окончательной сборки, на очереди - другие подразделения предприятия. Помимо этого, планируется значительно реконструировать летно-испытательную станцию и аэродром. Новая взлетно-посадочная полоса будет оснащена искусственным покрытием, а ее длина составит 1300 м. Впоследствии мы планируем принимать на ней самолеты гражданского назначения. Тем самым в Арсеньеве появится возможность возродить местные авиалинии, которые прекратили свое существование в начале 90-х годов. Конечно, в этом случае неизбежно возникнут вопросы, связанные с совместным использованием аэродрома экспериментальной и гражданской авиацией. Однако я уверен, что постепенно их удастся решить.

Параллельно с этой работой будет осуществляться наращивание производственных мощностей. Вследствие того, что 2014 год для «Прогресса» был ознаменован окончанием выпуска ракетной техники, которая обеспечивала загрузку около 30% наших мощностей, остались частично незадействованными цеха заготовительно-штамповочного и механообрабатывающего производства. Сейчас эти объемы должны быть заменены выпуском авиационной техники.

Кроме этого, мы планируем увеличить численность персонала. В перспективе к 2018 году штат предприятия должен вырасти ориентировочно на 500 человек, большую часть которых составят квалифицированные рабочие. Более того, разработана масштабная программа обучения уже имеющегося персонала по различным направлениям. Основной упор будет сделан на подготовку летных инструкторов, авиационно-технического инженерного персонала, в частности, в плане обучения английскому языку с техническим уклоном для более эффективной работы с инозаказчиком.

- Появление представителей инозаказчика на ААК «Прогресс» повлечет за собой и другие новшества?

- Иностранных специалистов мы начнем принимать на предприятии начиная с 2017 года, что требует создания определенной инфраструктуры и обеспечения им соответствующих условий работы и проживания. В частности, для них будет построен новый учебный центр на территории летно-испытательной станции предприятия. Строительные работы уже начались, и на сегодняшний день ставится задача завершить их к юбилейной дате - 80-летию предприятия, которое мы будем отмечать в сентябре 2016 года.

- Судя по услышанному, ААК «Прогресс» готов к кардинальным переменам, но ведь успех дела зависит не только от вашего предприятия, но и от поставщиков?

- Безусловно, чтобы успешно выполнять поставленные перед предприятием масштабные задачи, необходимо также решить вопросы, связанные с предприятиями-соисполнителями. На сегодняшний день таких предприятий больше 100. Каждое из них должно нарастить свои мощности пропорционально тем объемам, которые мы будем выпускать в ближайшие годы. Поэтому сегодня мы усиленно работаем со всеми поставщиками и разработчиками, способствуя созданию всех необходимых условий для своевременного выпуска наших вертолетов.

- Задача-минимум понятна, но, вероятно, есть и задача-максимум?

- Сегодня мы ставим перед собой такие амбициозные цели, как поставка на экспорт вертолетов Ка-52К. Выпуск этого вертолета будет продолжаться и для нужд Министерства обороны РФ, и для нужд инозаказчика. Данным вертолетом интересуются в разных странах, и этот интерес растет.

- Иными словами, перспективы на будущее вполне радужные.

- Правильнее сказать, что перед нами открываются большие перспективы. Начиная с 2017 года объем реализации выпускаемой нами техники значительно возрастет. С этими темпами мы продолжим работать в последующие годы. По данным холдинга «Вертолеты России», на основании заключенных и запланированных контрактов ААК «Прогресс» загружен до 2022 года, и это без учета вертолета Ка-62. 

Светлана МАКАРЕНКО.  Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2015 год. 

 

Теги: Вертолеты России  Прогресс 


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