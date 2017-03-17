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ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее
- Юрий Петрович, расскажите, как обстоят дела с выполнением Гособоронзаказа?
- За всю историю сплоченный трудовой коллектив авиакомпании «Прогресс» никогда не срывал выполнения Государственного оборонного заказа, и 2016 год не стал исключением. Все запланированные на 2016 год вертолеты Ка-52 поступили в расположение эксплуатирующих организаций. Еще несколько боевых машин были изготовлены сверх плана. На высоком уровне из года в год остается и сервисное обслуживание авиационной техники, выпущенной предприятием. В настоящий момент в различных частях в эксплуатации находятся десятки вертолетов, и мы обязаны их обслуживать и содержать в надлежащем виде.
- Помимо выполнения Гособоронзаказа в 2016 году перед трудовым коллективом ПАО ААК «ПРОГРЕСС» была поставлена еще одна важнейшая задача - подготовка предприятия к работе на экспорт. Каких результатов в этом направлении удалось достичь предприятию за 2016 год?
- На предприятии уже собран первый опытный экспортный образец боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52 для инозаказчика, который успешно проходит плановые испытания. Еще несколько фюзеляжей экспортных вертолетов, изготовленных на предприятии в прошлом году, уже переданы в цех окончательной сборки.
Сегодня специалисты предприятия совместно с представителями разработчика Ка-52 - АО «Камов» (также входит в холдинг «Вертолеты России») - в рамках утвержденного единого сетевого плана-графика проводят дополнительные опытно-конструкторские работы по приведению облика вертолета в соответствие с требованиями инозаказчика.
Для выполнения обязательств по экспортному контракту на предприятии также активно ведется формирование бригады специалистов для командирования в страну инозаказчика с целью сборки, облета и сдачи вертолетов, гарантийного обслуживания и технического содействия. Ведем реконструкцию авиационного учебного центра, который в этом году примет первых военных иностранных специалистов, где их будут готовить к практическому управлению вертолетами на обновленной аэродромной станции авиакомпании с увеличенным количеством вертолетных площадок и новым перроном для стоянки воздушных судов и их реальному боевому применению на полигонах Приморского края.
- В 2017 году ПАО ААК «ПРОГРЕСС» начинает первые поставки инозаказчику и вместе с тем продолжает работу в рамках государственного заказа. Предприятие готово к такому значительному увеличению объемов производства?
- В 2016 году мы провели все необходимые организационно-технологические мероприятия по расширению производства в связи с предстоящим значительным увеличением его объемов. Сегодня в рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ПАО ААК «ПРОГРЕСС» на предприятии реализуются проекты по реконструкции механического, композитного и гальванического производств, цехов подготовки производства и других подразделений предприятия. В промышленную эксплуатацию все перечисленные объекты будут введены в 2018 году.
В этом году на предприятии будут полностью завершены модернизация цеха окончательной сборки, реконструкция аэродромной базы летно-испытательной станции предприятия и малярного отделения, начнется реконструкция агрегатно-сборочного и заготовительно-штамповочного цехов. Для решения этих задач на «Прогресс» привлекаются не только надежные подрядчики, но и наращиваются возможности собственного строительного отдела.
В ближайшее время на предприятии также планируется запустить проект по логистическому центру и информационным технологиям, создать специализированный центр обработки данных.
Я хочу подчеркнуть, что сегодня мы ориентированы не только на бюджетные вливания в реконструкцию предприятия, но и на то, что мы должны эти деньги заработать самостоятельно. И у нас такая возможность есть.
- Как проходит освоение нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62, первый летный образец которого впервые был поднят в воздух в апреле 2016 года?
- Ка-62 - это новый вертолет как для нас и для холдинга, так и для нашей авиационной промышленности в целом. Он хорошо скомпонован, имеет положительные отзывы пилотов по результатам первых испытаний и большие перспективы на рынке.
На протяжении 2016 года, в рамках программы ввода в строй вертолета Ка-62, мы производили поэтапные испытания опытной машины совместно с разработчиком - АО «Камов» - с целью более тщательной проверки всех его систем и оборудования.
Сегодня ПАО ААК «ПРОГРЕСС» технологически готово к серийному производству вертолета Ка-62. На предприятии уже изготовлено несколько опытных образцов этой машины, которые также скоро пройдут плановые испытания.
- ПАО ААК «ПРОГРЕСС» загружено стабильными заказами до 2020 года, а что потом?
- Дальнейшие перспективы нашего предприятия зависят только от нас самих. Сегодня все зарубежные партнеры смотрят на то, как мы выполним свой первый экспортный контракт и как наш вертолет будет эксплуатироваться и обслуживаться. Поэтому мы должны выполнить все поставленные задачи в соответствии с контрактом.
В настоящий момент «Рособоронэкспорт» рассматривает несколько вариантов заказчиков военной продукции предприятия. В частности, ведутся переговоры по поставкам вертолетов Ка-52 корабельного базирования.
Юлия ГЕРМАН, пресс-служба ПАО ААК «Прогресс»
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