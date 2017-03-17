Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Пятница| 17 Марта, 18:15 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 58 р.
1 EUR 62 р.
100 JPY 5100 р.
10 CNY 840 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Регионы Дальнего Востока пересматривают структуру экспорта
свежий номер
Дальневосточный капитал № 3, 2017

Регион сегодня
17.03 |
"Грузовой экспресс – 2" может увеличить ежемесячную погрузку контейнеров на станциях ДВЖД
17.03 |
Индийская корпорация KGK создаст в Свободном порту Владивосток фабрику по огранке бриллиантов
17.03 |
В Республике Саха (Якутия) открывается съезд оленеводов
17.03 |
В Хабаровске стартовал деловой форум для клиентов Alfa Business Week
17.03 |
Индийская компания Tata Power будет участвовать в инвестиционном проекте на Камчатке
статьи раздела
Компании
17 Марта 2017, 12:00
ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее 2016 год для Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") стал не только юбилейным - предприятие отметило свое 80-летие, - но и во многом прорывным. В небо над Арсеньевом впервые были подняты опытные образцы нового гражданского вертолета Ка-62 и экспортного варианта вертолета Ка-52. Эти события ознаменовали новую эпоху в истории развития предприятия и определили вектор его дальнейшего развития. О достижениях и перспективах приморских авиастроителей "Дальневосточному капиталу" рассказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина Юрий ДЕНИСЕНКО.
статьи раздела
Финансы
17 Марта 2017, 10:40
На Дальнем Востоке банковское сообщество позитивно настроено в области ВЭФ В банковском секторе в целом по стране отмечаются спад объемов операций по внешнеэкономической деятельности (ВЭД) и сокращение количества участников. Статистика свидетельствует, что годы экономической нестабильности - особенно вторая половина 2014-го и 2015-й - практически приблизили эту сферу деятельности к показателям 2004 года.
статьи раздела
Финансы
17 Марта 2017, 10:25
На Дальнем Востоке страховой рынок меняет игроков По экспертным оценкам, рынок страхования в прошлом году показал относительно стабильную динамику и в этом году продолжит рост. На Дальнем Востоке страховщики увеличили сборы, согласно данным статистики Банка России за 9 месяцев, с 16,7 млрд руб. в 2015 году до 20,1 млрд руб. в 2016-м. Выросли здесь за этот период и выплаты - с 6,8 млрд руб. до 8,1 млрд руб.
статьи раздела
Рынки
17 Марта 2017, 10:05
Новые угольные проекты в зоне риска На фоне нестабильной конъюнктуры рынка угля дальневосточные угледобывающие проекты попадают в зону риска.
статьи раздела
Партнеры
17 Марта 2017, 09:50
Предупрежден, значит вооружен Сегодня руководители бизнеса сосредоточены в основном на решении насущных проблем, а не на модернизации и развитии ИТ-инфраструктуры, поскольку для них подобные проекты представляются долгосрочными и в целом малоэффективными. Отказаться полностью от ИТ в кризис нельзя: это бы означало полную остановку бизнес-процессов. Структура корпоративных ИТ-систем постоянно усложняется: компании строят и арендуют ЦОДы, приложения требуют большого объема данных и ресурсов для вычислений, в инфраструктуру проникают социальные сети и мобильность. Одновременно с этим любая организация сталкивается с задачей защиты информации, безопасного обмена и хранения данных.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
17 Марта 2017, 12:00 | Компании |

ПАО ААК "ПРОГРЕСС": уверенный взгляд в будущее

2016 год для Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина (входит в холдинг "Вертолеты России") стал не только юбилейным - предприятие отметило свое 80-летие, - но и во многом прорывным. В небо над Арсеньевом впервые были подняты опытные образцы нового гражданского вертолета Ка-62 и экспортного варианта вертолета Ка-52. Эти события ознаменовали новую эпоху в истории развития предприятия и определили вектор его дальнейшего развития. О достижениях и перспективах приморских авиастроителей "Дальневосточному капиталу" рассказал управляющий директор Арсеньевской авиационной компании "Прогресс" им. Н. И. Сазыкина Юрий ДЕНИСЕНКО.

- Юрий Петрович, расскажите, как обстоят дела с выполнением Гособоронзаказа?

- За всю историю сплоченный трудовой коллектив авиакомпании «Прогресс» никогда не срывал выполнения Государственного оборонного заказа, и 2016 год не стал исключением. Все запланированные на 2016 год вертолеты Ка-52 поступили в расположение эксплуатирующих организаций. Еще несколько боевых машин были изготовлены сверх плана. На высоком уровне из года в год остается и сервисное обслуживание авиационной техники, выпущенной предприятием. В настоящий момент в различных частях в эксплуатации находятся десятки вертолетов, и мы обязаны их обслуживать и содержать в надлежащем виде.

 
На предприятии уже собран первый опытный экспортный образец боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52 для инозаказчика, который успешно проходит плановые испытания.
 

- Помимо выполнения Гособоронзаказа в 2016 году перед трудовым коллективом ПАО ААК «ПРОГРЕСС» была поставлена еще одна важнейшая задача - подготовка предприятия к работе на экспорт. Каких результатов в этом направлении удалось достичь предприятию за 2016 год?

- На предприятии уже собран первый опытный экспортный образец боевого разведывательно-ударного вертолета Ка-52 для инозаказчика, который успешно проходит плановые испытания. Еще несколько фюзеляжей экспортных вертолетов, изготовленных на предприятии в прошлом году, уже переданы в цех окончательной сборки.

Сегодня специалисты предприятия совместно с представителями разработчика Ка-52 - АО «Камов» (также входит в холдинг «Вертолеты России») - в рамках утвержденного единого сетевого плана-графика проводят дополнительные опытно-конструкторские работы по приведению облика вертолета в соответствие с требованиями инозаказчика.

Для выполнения обязательств по экспортному контракту на предприятии также активно ведется формирование бригады специалистов для командирования в страну инозаказчика с целью сборки, облета и сдачи вертолетов, гарантийного обслуживания и технического содействия. Ведем реконструкцию авиационного учебного центра, который в этом году примет первых военных иностранных специалистов, где их будут готовить к практическому управлению вертолетами на обновленной аэродромной станции авиакомпании с увеличенным количеством вертолетных площадок и новым перроном для стоянки воздушных судов и их реальному боевому применению на полигонах Приморского края.

- В 2017 году ПАО ААК «ПРОГРЕСС» начинает первые поставки инозаказчику и вместе с тем продолжает работу в рамках государственного заказа. Предприятие готово к такому значительному увеличению объемов производства?

- В 2016 году мы провели все необходимые организационно-технологические мероприятия по расширению производства в связи с предстоящим значительным увеличением его объемов. Сегодня в рамках федерально-целевой программы «Техническое перевооружение (реконструкция) производства ПАО ААК «ПРОГРЕСС» на предприятии реализуются проекты по реконструкции механического, композитного и гальванического производств, цехов подготовки производства и других подразделений предприятия. В промышленную эксплуатацию все перечисленные объекты будут введены в 2018 году.

В этом году на предприятии будут полностью завершены модернизация цеха окончательной сборки, реконструкция аэродромной базы летно-испытательной станции предприятия и малярного отделения, начнется реконструкция агрегатно-сборочного и заготовительно-штамповочного цехов. Для решения этих задач на «Прогресс» привлекаются не только надежные подрядчики, но и наращиваются возможности собственного строительного отдела.

В ближайшее время на предприятии также планируется запустить проект по логистическому центру и информационным технологиям, создать специализированный центр обработки данных.

Я хочу подчеркнуть, что сегодня мы ориентированы не только на бюджетные вливания в реконструкцию предприятия, но и на то, что мы должны эти деньги заработать самостоятельно. И у нас такая возможность есть.

- Как проходит освоение нового гражданского многоцелевого вертолета Ка-62, первый летный образец которого впервые был поднят в воздух в апреле 2016 года?

- Ка-62 - это новый вертолет как для нас и для холдинга, так и для нашей авиационной промышленности в целом. Он хорошо скомпонован, имеет положительные отзывы пилотов по результатам первых испытаний и большие перспективы на рынке.

На протяжении 2016 года, в рамках программы ввода в строй вертолета Ка-62, мы производили поэтапные испытания опытной машины совместно с разработчиком - АО «Камов» - с целью более тщательной проверки всех его систем и оборудования.

Сегодня ПАО ААК «ПРОГРЕСС» технологически готово к серийному производству вертолета Ка-62. На предприятии уже изготовлено несколько опытных образцов этой машины, которые также скоро пройдут плановые испытания.

- ПАО ААК «ПРОГРЕСС» загружено стабильными заказами до 2020 года, а что потом?

- Дальнейшие перспективы нашего предприятия зависят только от нас самих. Сегодня все зарубежные партнеры смотрят на то, как мы выполним свой первый экспортный контракт и как наш вертолет будет эксплуатироваться и обслуживаться. Поэтому мы должны выполнить все поставленные задачи в соответствии с контрактом.

В настоящий момент «Рособоронэкспорт» рассматривает несколько вариантов заказчиков военной продукции предприятия. В частности, ведутся переговоры по поставкам вертолетов Ка-52 корабельного базирования. 

Юлия ГЕРМАН, пресс-служба ПАО ААК «Прогресс»

Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2017 год. 

Теги: Прогресс  Вертолеты России 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика


Проект ДК
16 Марта 2017, 16:53
Без вреда для экологии Резиденты Свободного порта Владивосток (СПВ) запускают производства, выводя на рынок новые товары и услуги.
статьи раздела
Loading...
RedTram
Проект ДК
16 Марта 2017, 16:14
ТОР "Надеждинская" обустраивает инфраструктуру Строительство объектов инженерной инфраструктуры для территорий опережающего развития (ТОР) - одно из главных обязательств власти перед инвесторами, заявившими о готовности создавать предприятия в рамках нового режима хозяйствования.
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 16:04
Здоровые инвестиции Частные вложения в медицину Приморья могут быть полезными для населения региона и выгодными для бизнеса
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 14:40
Владимир РАКОВ, член Общественного экспертного совета по экологической безопасности при губернаторе Приморского края, доктор биологических наук: Нельзя быть временщиками, не думающими о будущих поколениях 2017 год объявлен в России Годом экологии. Будем надеяться, не ради разговоров о том, как много в этой сфере у нас проблем, а для конкретных действий по их разрешению. Следуя директивным указаниям, регионы сформировали планы работы, акцентировав внимание "на узких местах".
статьи раздела
Проект ДК
16 Марта 2017, 14:30
Азиатская кухня примиряет традиции Азиатскую кухню на Дальнем Востоке хорошо знают, ценят и любят уже не одно десятилетие. Она давно вышла из разряда экзотических, став вполне повседневной едой самых разных ценовых предложений. Высокая востребованность китайских, корейских и японских заведений сделала их весьма привлекательными и с точки зрения бизнеса.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика