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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 21 Апреля, 18:18 |
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Улучшая Приморье, улучшаешь имидж
В Приморье завершается второй этап ежегодной XIV Бизнес-Премии Приморского края «Компания года и Менеджер года» по итогам 2017 года, которая была учреждена Администрацией Приморского края и издательской компанией «Золотой Рог».
По существу это важнейшее событие деловой жизни Приморского края стало своеобразным маркером открытости компаний. Бизнес демонстрирует желание получать независимую оценку своей деятельности в регионе, а дать ее могут не только эксперты в области экономики, но и сами жители края. Благоприятное отношение приморцев к бизнесу - это тоже один из аргументов для инвесторов, которые намерены заходить в регион с проектами.
В начале апреля подведены итоги полуфинала - голосования в ТОП-25 четырех номинаций конкурса: «Компания года», «Менеджер года», «Развивающийся бизнес» и «Социально ответственный бизнес». Мнениями о том, в чем измеряется социальная ответственность бизнеса, обменялись партнеры и организаторы Бизнес-Премии.
Круглый стол на тему «Как совместить приоритеты бизнеса и развитие территории» состоялся в редакции деловой газеты «Золотой Рог». Как следует из названия, тема разговора была гораздо шире, чем обсуждение тех или иных социальных проектов. По мнению исполнительного директора Бизнес-Премии, руководителя Издательской компании «Золотой Рог» Елены БАРКОВОЙ, 14 лет назад само создание Премии было призвано мотивировать бизнес Приморья быть более ответственным перед жителями региона. В то время предпринимателям было необходимо избавиться от сложившегося в 90-ые имиджа «капиталистов», «лавочников», «контрабандистов». И эта задача в общем и целом была решена. Но полтора десятилетия спустя понимание термина «социально ответственный бизнес» по-прежнему сложно привести к единому знаменателю.
- В рамках XIV Бизнес-Премии Приморского края предусмотрена соответствующая номинация. Но по бюллетеням, которые поступают в редакцию, я вижу, что даже экспертам сложно ответить на этот вопрос, - отметила Елена Баркова.
Помощь в сложное время
С одной стороны, формально назвать социально ответственным можно любое предприятие, которое вовремя и в полном объеме платит сотрудникам высокую «белую» зарплату, своевременно осуществляет текущие платежи по налогам и взносам. Кстати, к участию в Бизнес-Премии не допускаются компании, которые не зарегистрированы в Приморском крае и не платят налоги в нашем регионе.
В этом году список номинантов Бизнес-Премии традиционно формировался на основании данных Приморскстата. Но, как подчеркнула руководитель территориального органа статистики Наталья БАУКОВА, официальные данные позволяют получить представление лишь о показателях рентабельности или убыточности предприятий, по которым достаточно сложно сделать вывод о социальной ответственности бизнеса.
- Коммерческие организации, деятельность которых напрямую не связана с оказанием услуг населению, можно было бы оценивать с точки зрения дополнительной социальной нагрузки, которую они принимают на себя. Но об этом сами организации могут говорить, а могут и не говорить, - отметила Наталья Баукова.
- Мы в РСПП называем социально ответственным тот бизнес, который помимо извлечения прибыли добровольно берет на себя тот или иной социальный проект. Это может быть помощь детям, уборка территории, забота о своих - и не только - ветеранах, продажа продуктов с существенными скидками. Очень важно, когда в максимально сложных условиях бизнес тратит деньги на социально значимые направления, - подчеркнул Президент «Конгресса промышленников и предпринимателей «Приморье» - Приморского филиала Российского союза промышленников и предпринимателей Роман ТИТКОВ. - Из представленных в полуфинале Бизнес-Премии 25 компаний вполне можно выбрать такие предприятия, хотя многие компании вообще не «рекламируют» свою помощь, например, детским домам. Уверен, что по итогам голосования эксперты смогут определить наиболее достойных в этой номинации. Мы все живем в Приморье и видим, кто какие проекты ведет.
«Входной билет» вместо «социального оброка»
- С приходом крупных инвесторов в Приморском крае начали возводиться новые объекты. И нередко это приводит к столкновению интересов населения региона с инвесторами. Когда появляются новые рабочие места - людям это, безусловно, интересно и нужно. Однако если при старте нового проекта люди лишаются привычных мест отдыха - это вызовет недовольство, - убеждена исполнительный директор Бизнес-Премии Елена Баркова.
Есть и другой аспект проблемы. В попытках соблюсти баланс интересов, о котором сказано выше, социальная нагрузка в добровольно-принудительном порядке «навешивается» на бизнес, который приходит работать в Приморье.
- Важно, чтобы социальная ответственность не превращалась в «оброк», не вела к повышению себестоимости товара, что в конечном итоге вредит территории, - отметила Елена Баркова. - Федеральные структуры, которые начинают крупные проекты на территории Приморья и вносят большой вклад в социальное развитие, необходимо поощрять.
В то же время, многие компании, реализующие проекты в Приморье или намеревающиеся приступить к реализации планов в ближайшее время, сами ставят вопрос о своем участии в решении важных для территории вопросов.
- Мы работаем в Шкотовском районе. Нам просто подсказали, в чем нуждается район - например, те же спортивные комплексы возле школ. Мы сделали. Мы собрали заявки от людей, желающих работать на нашем проекте - собираемся брать местных жителей. Но это не «входной билет» на территорию, а стремление показать, что в новом для себя регионе мы готовы работать так же, как и в Кузбассе, - отметил генеральный директор ООО «Морской порт «Суходол» Павел КОЛБАСЮК, представляющий партнера Бизнес Премии - АО «Холдинговая компания СДС-Уголь».
Еще одним примером реального участия бизнеса в жизни Приморья стала недавно завершившаяся реконструкция Владивостокского цирка, финансовое участие в которой принял Газпром. По мнению участников дискуссии, открытие обновленного цирка само по себе стало важным социальным мероприятием. Отметили участники «круглого стола» и проект «Ростелекома» по обеспечению интернетом небольших населенных пунктов, который хоть и предполагает государственные инвестиции, но имеет явно выраженную социальную направленность - не получение прибыли, а включение небольших сел в единое информационное пространство страны.
Рассказать о лучших
По мнению главы приморского отделения РСПП Романа Титкова, повысить значимость социальных проектов поможет упоминание победителей в этой номинации в официальных сообщениях органов власти, где рассказывается об «историях успеха» приморского бизнеса. Кроме того, организаторы и партнеры Бизнес-Премии отметили важность номинации «Почетный менеджер Приморского края», которая в 2018 году будет присуждена уже во второй раз.
- Мы должны помнить тех управленцев, которые провели Приморский край через все трудности, в том числе - тех, кто находится на заслуженном отдыхе, и тех, кто уже ушел из жизни. Это не просто история. Это традиции, на основе которых строится будущее, - подчеркнул Роман Титков.
18 апреля будут окончательно определены лидеры приморского бизнеса по итогам 2017 года. Итоги подведут на основании мнения членов Экспертного совета во главе с первым вице-губернатором Приморского края Александром КОСТЕНКО, а также по результатам открытого голосования на сайте Бизнес-Премии DV-rating.ru
Досье «Дальневосточного капитала»: Краевая Бизнес-Премия проводится по четырем номинациям: «Компания года», «Менеджер года», «Социально ответственный бизнес», «Развивающийся бизнес» по итогам минувшего года. 14-ю Бизнес-Премию уже поддержали Дальневосточный банк, «СДС-Уголь», ПО Российского союза промышленников и предпринимателей, АГ «Армада», Приморский филиал «Теlе2», ИК «Фридом Финанс», инжиниринговая компания «Эккер».
Фото Екатерины ПАНЬШИНОЙ.
Евгений СИДОРОВ.
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