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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 17 Мая, 10:24 |
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В Приморье большая стройка вписывается в ТОР
В настоящее время Дальневосточный федеральный округ – это «точка роста» на карте России и один из лидеров по темпам роста строительного комплекса среди российских регионов. 20 из 38 проектов, одобренных на последнем заседании Наблюдательного совета Свободного порта Владивосток, так или иначе касаются строительства. Новые резиденты будут строить в регионе жилые комплексы, гостиницы, семейные парки и развлекательные комплексы.
Также прогнозируется рост объемов индивидуального жилищного строительства в связи с реализацией федерального закона о «дальневосточном гектаре».
Экспертами 119-го заседания Международного Бизнес-Клуба «Диалоги» стали Эдуард ПОРТНОВ, вице-губернатор по вопросам градостроительства, капитального ремонта жилья регионального надзора и контроля в области долевого строительства Приморского края, Ярослав СЕМЕНИХИН, генеральный директор ОАО «ДНИИМФ», Михаил СИНКЕВИЧ, коммерческий директор ООО «Амур Машинери» (официальный дилер Caterpillar), Ольга ДЕНИСОВА, региональный представитель по ДФО СРО «Союз «Проектцентр».
Официальный партнер 119-го заседания компания «Амур Машинери» и новый проект «Аренда Тех ДВ» представили гостям Международной строительной выставки и участникам заседания Бизнес-Клуба демошоу тяжелой техники.
Инесса БАБИЧ, председатель совета Международного Бизнес-Клуба «Диалоги» для владельцев и руководителей бизнес-предприятий Дальневосточного федерального округа и стран АТР:
«Строительный комплекс относится к числу ключевых отраслей экономики Дальневосточного федерального округа и во многом определяет решение социальных, экономических и технических задач ее развития. Тенденции развития строительной отрасли являются одним из ключевых индикаторов, по которым можно судить об общем прогрессе как региона, так и страны в целом. Основным драйвером для развития строительного комплекса Дальнего Востока России станут новые экономические режимы: территории опережающего развития (ТОР) и Свободный порт Владивосток (СПВ). Чтобы участвовать в проектах развития, дальневосточному бизнесу необходимо оперативно располагать максимально широкой информацией о новых возможностях, предложениях подрядчиков. Бизнес-Клуб «Диалоги» готов стать площадкой для встечи заинтересованных партнеров».
Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2017 год.
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