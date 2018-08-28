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Дмитрий СЕЛЮТИН, генеральный директор АО "ДВЭУК": Нужен серьезный разговор по переосмыслению энергетической политики
Генеральный директор АО «ДВЭУК» Дмитрий СЕЛЮТИН в интервью «Дальневосточному капиталу» рассказал об энергоснабжении «Силы Сибири», строительстве линии «Сунтар - Нюрба» в Якутии и о том, почему Магадан должен стать центром генерации северо-востока России.
- Дмитрий Эдуардович, как «Дальневосточная энергетическая управляющая компания» будет представлена на форуме?
- Восточный экономический форум для нас - это не только важное общественное, политическое, экономическое мероприятие, но и ответственная работа. Я не побоюсь сказать, что роль нашей компании для проведения ВЭФ является ключевой: именно ДВЭУК обеспечивает энергобезопасность и энергоснабжение острова Русский, где проходит форум. Безусловно, компания представит и содержательные проекты, которые были реализованы в рамках ранее достигнутых договоренностей на предшествующих форумах, а также обозначит проблемы, которые, на наш взгляд, являются ключевыми.
- Давайте начнем с проектов, ставших итогом соглашений, заключенных на предыдущих форумах во Владивостоке?
- Мы приступили к выполнению работ по внешнему энергообеспечению «Силы Сибири». Компания начала реализацию крупных проектов общей стоимостью 3,1 млрд рублей по строительству новых объектов внешнего энергоснабжения Якутского центра газодобычи. Речь идет о строительстве двух новых подстанций с воздушными линиями 35 и 220 киловольт, а также о реконструкции существующей энергоинфраструктуры, что позволит обеспечить вводимому газопроводу эффективную и надежную работу с точки зрения внешнего энергоснабжения.
Благодаря достигнутым договоренностям, в 2017 году у нас уже реализован аналогичный проект - это расширение объектов внешнего энергоснабжения трубопроводной системы «Восточная Сибирь - Тихой океан» для увеличения мощности нефтепровода с 50 до 80 миллионов тонн в год в связи с ростом нагрузок и присоединением двух нефтеперекачивающих станций, расположенных в Иркутской области.
- Недавно была поставлена «точка» в разработке строительства линии «Сунтар - Нюрба» в Якутии. Расскажите, что это за проект и каким образом он будет реализован?
- Мы готовимся подписать соглашение по реализации проекта линии «Сунтар-Нюрба» с руководством Республики Саха (Якутия) на полях Восточного экономического форума. К сожалению, для Вилюйской группы улусов стали уже «традиционными» так называемые блэкауты, поскольку в связи с плохим состоянием действующей линии «Сунтар - Нюрба», находящейся в аварийном состоянии, и Нюрба, и Вилюйск, и Верхневилюйск испытывают очень серьезные проблемы с надежным энергоснабжением. Проект подразумевает строительство воздушной линии 110 кВ «Сунтар - Нюрба» протяженностью 160 км, но для подключения новой линии необходимо реконструировать существующую подстанционную инфраструктуру. Предполагается, что линия будет построена в габаритах 220 кВ для возможности последующего увеличения пропускной способности. По предварительной оценке стоимость проекта может достигать 4 - 4,5 млрд рублей. Эта линия будет построена в течение 3 - 3,5 лет.
Мы реализуем этот проект за счет собственных средств. Хочу сделать акцент на энергоэкономической политике ДВЭУК. Принцип нашей работы состоит в том, что те средства, которые мы зарабатываем на определенной территории (Республика Саха (Якутия), Магаданская область, Приморский край), мы на этой территории и тратим - направляем их на развитие энергетической инфраструктуры. Это правильный подход, который приветствуется и региональными властями.
- На территории Якутии ДВЭУК планировала обеспечить внешнее энергоснабжение Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения. Удалось ли договориться с «Газпромом» по данному проекту?
- На Восточном экономическом форуме мы также собираемся формализовать начало реализации проекта внешнего энергоснабжения Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения (НГКМ). Чаяндинское нефтегазоконденсатное месторождение - основная ресурсная база для «Силы Сибири» в Якутии. В результате длительных обсуждений, расчетов мы пришли к единому пониманию с «Газпромом», что внешнее энергоснабжение для месторождения не только необходимо с точки зрения надежности, но и выгодно с точки зрения экономики.
Мы начинаем реализацию этого проекта. Уже готовится конкурентная процедура для разработки проектно-сметной документации. Оценочная стоимость проекта - в районе 6 - 6,5 млрд рублей со сроком реализации к 2022 году.
С учетом планов по интеграции Западного энергорайона Якутии в Объединенные энергосистемы Востока и Сибири излишки электроэнергии, которые будут вырабатываться газовой генерацией на Чаяндинском НГКМ, могут выдаваться в единую энергосистему. Необходимо учитывать, что потенциал избыточной мощности Вилюйского каскада ГЭС, на который рассчитывают все потребители юго-запада Якутии и северо-востока Иркутской области, подходит к концу. В рамках реализации проекта планируется построить двухцепную ЛЭП 220 кВ протяженностью 75 километров с подстанцией «Чаянда».
Считаю, что это позитивный пример для топливно-энергетического комплекса Дальнего Востока, который демонстрирует возможность гармонизации интересов недропользователей, генерирующих компаний и организаций, обеспечивающих транспорт электроэнергии.
- Недавно вы обсудили с главой Магаданской области Сергеем НОСОВЫМ возможность более широкого использования электроотопления в ряде населенных пунктов Колымы. О чем конкретно шла речь?
- В Магаданской области сложилась уникальная ситуация: в регионе существует колоссальный резерв генерирующей мощности (это Колымский каскад ГЭС) и одновременно сложный тепловой бизнес, когда населенные пункты отапливаются по устаревшим технологиями на дорогом виде топлива.
Мы намерены реализовать первый пилотный проект по переводу поселка Талая на современную систему электроотопления. Такое решение возможно потому, что населенный пункт находится в непосредственной близости от построенной линии электропередачи «Оротукан - Палатка - Центральная», ввод в эксплуатацию которой запланирован на конец 2018 года.
Нам понятен источник финансирования для реализации этого проекта, а соответствующее соглашение будет также подписано на ВЭФ.
Это не очень большой, даже, может быть, частный вопрос, но имеющий знаковое звучание для Колымы, где колоссальные средства тратятся для решения вопросов теплообеспечения населения, промышленных предприятий за счет технологий даже не прошлого, а позапрошлого века.
Взять, к примеру, вывод из эксплуатации Билибинской АЭС. В Билибино создается энергоцентр, который будет работать на завозном дизельном топливе, хотя на сравнительно небольшом расстоянии находится крупное Надеждинское месторождение каменного угля. Здесь просится ввод мощной пылеугольной станции, которая надолго сняла бы вопрос надежного энергоснабжения и изменила бы стоимость генерации на Чукотке. И даже простой расчет показывает, что строительство автомобильной дороги от месторождения дешевле, чем безумно дорогая схема завоза дизельного топлива на планируемый энергоцентр.
Будем надеяться, что на Певек придет плавучая атомная станция, что все причальные сооружения будут построены. Но уже совершенно очевидно, что линия «Певек - Билибино» в обозначенные сроки построена не будет в силу самых разных обстоятельств. Эти проблемы каким-то образом будут решены. Но цена их решения настолько велика, что вызывает вопросы к организации самой системы управления развитием электроэнергетики северо-востока России.
- Где же на Дальнем Востоке может быть создан единый центр генерации, который замкнет на себе энергетические объекты региона?
- На Колыме сегодня колоссальные возможности для генерации. Вокруг этого магаданского энергетического кластера, на мой взгляд, и должна развиваться вся энергосистема, которая рассредоточена между различными компаниями и субъектами Российской Федерации. Требуется разработка концепции развития электроэнергетики северо-востока России с центром генерации в Магадане, с созданием эффективной распределенной энергетики в небольших населенных пунктах и появлением совершенно новой парадигмы сетевого строительства в этом регионе. Это строительство включает энергомосты «Магадан - Чукотка» и «Восточная Якутия - Магадан».
Наличие такого крупного генератора подтолкнет развитие многих горнодобывающих предприятий. Это действительно глобальный вопрос, который вызывает к жизни другие проблемы, в частности - проблему управления всей дальневосточной энергетикой, которая, по моему мнению, в данный момент далека от совершенства. И, вероятно, какие-то управленческие и организационные решения по этому вопросу должны быть и будут, в том числе, обсуждаться на Восточном экономическом форуме.
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