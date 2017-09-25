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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Резидент СПВ зовет на морскую прогулку
«Скорость катамарана в базовой комплектации составляет 24 узла (примерно 44,5 км/час), - отмечает председатель правления ООО «Композитное кораблестроение» Дмитрий ВОЛОШЕНКО. - Его отличительной особенностью среди конкурентов является возможность эксплуатации в широком спектре погодных условий и неограниченный выбор климатических зон».
В арсенале компании также катамараны Pacifico Adventure 72, модель которых разрабатывалась совместно с ведущим мировым конструкторским бюро «Альбатрос Марин Дизайн». Длина корпуса составляет 7,2 метра, ширина - 2,6, осадка - 0,36; два спальных места, круговой проход и скорость 30 узлов при мощности двигателя 140 л.с. Также этим летом началась работа над созданием 12-метрового прогулочного катамарана, строительство которого планируется завершить летом 2018 года.
В целом инвестиционный проект компании предполагает строительство гражданского флота нового поколения для осуществления морских туристических прогулок.
Подготовила Анжелика Гриднева.
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