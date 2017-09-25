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Картонно-бумажный комбинат получит новую жизнь
Соглашение об осуществлении деятельности резидента СПВ компания заключила с Корпорацией развития Дальнего Востока (КРДВ) на площадке ВЭФ-2016. Объем частных капиталовложений в проект комплексной модернизации производств составит более 2,7 млрд рублей. В проект уже инвестирован 1 млрд руб., помимо этого, у инвестора уже есть одобренная Балтийским банком развития кредитная линия на 600 млн руб.
Уссурийский картонно-бумажный комбинат, спроектированный еще в 1986 году для обеспечения качественной картонной упаковкой региона, главным образом для нужд рыбодобывающей и рыбоперерабатывающей промышленности, является интегрированным предприятием полного цикла производства бумаги, картона, гофрокартона и гофрированной упаковки.
«Комплексная модернизация и реконструкция комбината пройдет в несколько этапов. В рамках подготовительного компания осуществила ряд технических, технологических и организационных мероприятий, позволивших увеличить объем производства ролевой бумажной продукции с 1,5 до 6 тыс. тонн бумаги для гофрирования и картона для плоских слоев в месяц, повысить качество бумаги и картона до высших сортов Б0 и К1 соответственно», - говорится в пресс-релизе КРДВ.
Ввод в эксплуатацию первой очереди модернизации планируется в конце октября - начале ноября 2017 года.
В настоящее время на комбинате в границах гофропроизводства организована и успешно функционирует зона таможенного контроля (ЗТК). Как отмечает руководитель компании Дмитрий РАМЕНОВ, «создание зоны таможенного контроля стало важным решением в ходе реализации проекта. Данная преференция предусмотрена для резидентов СПВ и на нашем предприятии используется с целью таможенной очистки при поставках ввозимого на территорию комбината иностранного оборудования».
В перспективе инвестор рассматривает возможность развития промышленной площадки в части реализации таких проектов, как создание производств других смежных видов упаковки (мешков, корзин, поддонов, банок и т.д.). В рамках расширения сырьевой базы проектом предусматривается для производства бумаги и картона возможность использования комбинации макулатурного, целлюлозного, полуцеллюлозного сырья.
Журнал "Дальневосточный капитал", октябрь, 2017 год.
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