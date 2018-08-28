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18 Марта 2013, 20:11 | Компании
В Приморском крае ОАО "Восточный Порт" готовится открыть 350 новых рабочих мест
По прогнозам экспертного совета, к 2017 году общая пропускная способность порта возрастет до 27 млн тонн угля в год. А к 2019 году, с вводом третьей очереди угольного комплекса, ОАО "Восточный Порт" сможет обрабатывать до 35 млн тонн груза.
Управляющий директор ОАО «Восточный Порт» Анатолий ЛАЗАРЕВ отмечает: «С введением в работу третьей очереди угольного комплекса количество работников предприятия превысит 2000 человек, в то время как сегодня у нас 1650 работников».
По сообщениям информагентств.
Все материалы журнала "Дальневосточный капитал" N3, март, 2013.
Теги: кадры порты Восточный порт
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