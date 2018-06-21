В Приморье "Роснефть" откладывает ВНХК до лучших времен

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 26 Июня, 07:28 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
25.06 |
Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
25.06 |
Айсен Николаев: с цифровизацией меняются коммуникация людей
25.06 |
В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
25.06 |
На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
25.06 |
В Хабаровском крае открыли "Дальневосточную слободу"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
18 Марта 2015, 19:54 | Компании

В Приморье "Роснефть" откладывает ВНХК до лучших времен

НК "Роснефть" замораживает проект Восточного нефтехимического комплекса (ВНХК) в Приморье на фоне сложностей с финансированием проекта. "Роснефти" не удалось получить денег из ФНБ на проект, а профильные министерства не видят у него гарантированных внешних рынков сбыта. Президент "Роснефти" Игорь СЕЧИН распорядился "переформатировать" проект с учетом нынешних реалий.

Минвостокразвития уже исключило ВНХК из программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и предложило включить ее в ФЦП, которые курируют министерства. При этом 57,7 млрд рублей должен был выделить федеральный бюджет, 1,3 млрд рублей - бюджет Приморского края. Но денег на проект у государства пока нет, пишет журнал "Дальневосточный капитал".

Отвод от ВСТО к ВНХК присутствует в инвестпрограмме «Транснефти». Но финансировать отвод должна «Роснефть» за счет долгосрочного тарифа. Стоимость этого направления оценивается в 2,5 млрд рублей.

По сведениям «Дальневосточного капитала», заминка по проекту также вызвана проблемами с отведением земель под площадку нефтехимического производства в Партизанском районе. При этом ЗАО «ВНХК» (оператор проекта) уже подало все необходимые материалы для включения проекта в список территорий опережающего развития (ТОР), создаваемых в Приморье.

Досье «Дальневосточного капитала»: Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе Пади Елизарова Партизанского района Приморского края общей мощностью переработки 30 млн тонн, из которых 24 млн придется на нефть, 6 млн тонн - на нафту.

Советник президента «Роснефти» по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента Виктор ИШАЕВ еще в январе не видел проблем для начала строительства предприятия.

«По ВНХК все документы на строительство у нас в этом году будут готовы, начнем строительство первой и второй очереди завода на 12 млн тонн переработки в год. Все вопросы с землеотводом и территориальным планированием будут решены», - говорил Ишаев.

В частности, предполагается, что компания выкупит у собственника лицензии золоторудный участок на территории строительства ВНХК за 9,5 млн рублей, у других компаний - участок лесных угодий (за 1,8 млн рублей) и рыбопромысловый участок.

Как следует из презентации министра энергетики Александра НОВАКА на Красноярском форуме, запуск первой очереди ВНХК на 12 млн тонн переработки нефти предварительно планируется на 2020 год. В рамках первой очереди, как планируется, будет произведено 1,6 млн тонн бензина, 800 тыс. тонн авиакеросина, 6 млн тонн дизтоплива, 2,2 млн тонн нафты, 600 тыс. тонн кокса и 400 тыс. тонн сжиженных углеводородных газов. Как видим, нашлось место и дефицитному на Дальнем Востоке автомобильному топливу.

Строительство второй очереди ВНХК с объемом переработки в 3,4 млн тонн пока запланировано на 2022 год. В рамках второй очереди могут быть построены мощности про производству нефтехимической продукции, в частности полиэтилена в объеме 900 тыс. тонн, полипропилена - 700 тыс. тонн, моноэтиленгликоля - 700 тыс. тонн.

Реализация третьей очереди ВНХК запланирована на 2028 год. В рамках третьей очереди может быть построена вторая линия нефтеперерабатывающих мощностей на 12 млн тонн и вторая линия по выпуску нефтехимической продукции. Таким образом, общая мощность завода по переработке нефти достигнет 24 млн тонн.

Но это все на бумаге, а пока проект вновь вернулся на нулевую стадию.

По сведениям «ДК», президент «Роснефти» Игорь Сечин во время визита в Приморье в октябре прошлого года устроил форменный разнос менеджменту ЗАО «ВНХК», итогом чего стало увольнение гендиректора Юрия КАСЮКА. Новым руководителем подвисшего предприятия в роли и. о. был назначен вице-президент по экономике и финансам НК «Роснефть» Святослав СЛАВИНСКИЙ. Ожидается, что уже в марте к работе в качестве полноценного главы ВНХК приступит Виктор ГРЕБЕНЮКОВ, ранее занимавший должность замгендиректора. К этому моменту из компании будут уволены две трети сотрудников, штат будет предельно сокращен до размера проектного офиса.

«По проекту решено отойти от кавалерийской атаки, как было раньше, к вдумчивой, кропотливой разработке. Набирая кадры поступательно, по мере получения финансирования. Бросать деньги на ветер уже никто не хочет», - говорит источник «Дальневосточного капитала». 

При этом замминистра энергетики РФ Кирилл МОЛОДЦОВ заявил, что проект "Восточная нефтехимическая компания" по-прежнему актуален, и Минэнерго совместно с "Роснефтью" готовит распоряжение, касающееся реализации проекта. "Все зависит от рынка. Компания взвешивает все "за" и "против", - сказал он, отвечая на вопрос, целесообразна ли реализация проекта в первоначальном виде. "Никто не собирался отказываться (от нефтехимической части проекта). Потому что она, наоборот, добавляет экономический эффект, связанный с первичной переработкой", - добавил Молодцов.

Олег КЛИМЕНКО.  Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2015 год.

 

 

Теги: ВНХК  Роснефть 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Псевдоним22:53, 23.07.2015

    Надо не ВНХК исключать, а гнать оттуда таких "высококлассных" специалистов как Данилова Лариса Владиславовна
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика