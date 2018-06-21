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В Приморье "Роснефть" откладывает ВНХК до лучших времен
Минвостокразвития уже исключило ВНХК из программы «Экономическое и социальное развитие Дальнего Востока и Байкальского региона» и предложило включить ее в ФЦП, которые курируют министерства. При этом 57,7 млрд рублей должен был выделить федеральный бюджет, 1,3 млрд рублей - бюджет Приморского края. Но денег на проект у государства пока нет, пишет журнал "Дальневосточный капитал".
Отвод от ВСТО к ВНХК присутствует в инвестпрограмме «Транснефти». Но финансировать отвод должна «Роснефть» за счет долгосрочного тарифа. Стоимость этого направления оценивается в 2,5 млрд рублей.
По сведениям «Дальневосточного капитала», заминка по проекту также вызвана проблемами с отведением земель под площадку нефтехимического производства в Партизанском районе. При этом ЗАО «ВНХК» (оператор проекта) уже подало все необходимые материалы для включения проекта в список территорий опережающего развития (ТОР), создаваемых в Приморье.
Досье «Дальневосточного капитала»: Проект ВНХК предполагает строительство нефтехимического комплекса в районе Пади Елизарова Партизанского района Приморского края общей мощностью переработки 30 млн тонн, из которых 24 млн придется на нефть, 6 млн тонн - на нафту.
Советник президента «Роснефти» по координации проектов на Дальнем Востоке в ранге вице-президента Виктор ИШАЕВ еще в январе не видел проблем для начала строительства предприятия.
«По ВНХК все документы на строительство у нас в этом году будут готовы, начнем строительство первой и второй очереди завода на 12 млн тонн переработки в год. Все вопросы с землеотводом и территориальным планированием будут решены», - говорил Ишаев.
В частности, предполагается, что компания выкупит у собственника лицензии золоторудный участок на территории строительства ВНХК за 9,5 млн рублей, у других компаний - участок лесных угодий (за 1,8 млн рублей) и рыбопромысловый участок.
Как следует из презентации министра энергетики Александра НОВАКА на Красноярском форуме, запуск первой очереди ВНХК на 12 млн тонн переработки нефти предварительно планируется на 2020 год. В рамках первой очереди, как планируется, будет произведено 1,6 млн тонн бензина, 800 тыс. тонн авиакеросина, 6 млн тонн дизтоплива, 2,2 млн тонн нафты, 600 тыс. тонн кокса и 400 тыс. тонн сжиженных углеводородных газов. Как видим, нашлось место и дефицитному на Дальнем Востоке автомобильному топливу.
Строительство второй очереди ВНХК с объемом переработки в 3,4 млн тонн пока запланировано на 2022 год. В рамках второй очереди могут быть построены мощности про производству нефтехимической продукции, в частности полиэтилена в объеме 900 тыс. тонн, полипропилена - 700 тыс. тонн, моноэтиленгликоля - 700 тыс. тонн.
Реализация третьей очереди ВНХК запланирована на 2028 год. В рамках третьей очереди может быть построена вторая линия нефтеперерабатывающих мощностей на 12 млн тонн и вторая линия по выпуску нефтехимической продукции. Таким образом, общая мощность завода по переработке нефти достигнет 24 млн тонн.
Но это все на бумаге, а пока проект вновь вернулся на нулевую стадию.
По сведениям «ДК», президент «Роснефти» Игорь Сечин во время визита в Приморье в октябре прошлого года устроил форменный разнос менеджменту ЗАО «ВНХК», итогом чего стало увольнение гендиректора Юрия КАСЮКА. Новым руководителем подвисшего предприятия в роли и. о. был назначен вице-президент по экономике и финансам НК «Роснефть» Святослав СЛАВИНСКИЙ. Ожидается, что уже в марте к работе в качестве полноценного главы ВНХК приступит Виктор ГРЕБЕНЮКОВ, ранее занимавший должность замгендиректора. К этому моменту из компании будут уволены две трети сотрудников, штат будет предельно сокращен до размера проектного офиса.
«По проекту решено отойти от кавалерийской атаки, как было раньше, к вдумчивой, кропотливой разработке. Набирая кадры поступательно, по мере получения финансирования. Бросать деньги на ветер уже никто не хочет», - говорит источник «Дальневосточного капитала».
При этом замминистра энергетики РФ Кирилл МОЛОДЦОВ заявил, что проект "Восточная нефтехимическая компания" по-прежнему актуален, и Минэнерго совместно с "Роснефтью" готовит распоряжение, касающееся реализации проекта. "Все зависит от рынка. Компания взвешивает все "за" и "против", - сказал он, отвечая на вопрос, целесообразна ли реализация проекта в первоначальном виде. "Никто не собирался отказываться (от нефтехимической части проекта). Потому что она, наоборот, добавляет экономический эффект, связанный с первичной переработкой", - добавил Молодцов.
Олег КЛИМЕНКО. Журнал "Дальневосточный капитал", март, 2015 год.
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Надо не ВНХК исключать, а гнать оттуда таких "высококлассных" специалистов как Данилова Лариса Владиславовна
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