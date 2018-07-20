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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Вторник| 07 Августа, 01:21 |
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Во Владивостоке завод "Изумруд" увеличивает уставный капитал
ОАО «Изумруд» (Владивосток) увеличит уставный капитал на 10% за счет допэмиссии акций в пользу основного акционера - ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» (Москва).
В апреле оборонное предприятие разместило по закрытой подписке в пользу концерна 50% дополнительной эмиссии объемом 10 млн рублей. Акции оплачивались производственным оборудованием. Всего «Изумруд» планировал разместить по закрытой подписке в пользу АО «Концерн «Моринформсистема-Агат» 10 тысяч обыкновенных акций номиналом в тысячу рублей по цене 10 тысяч рублей за акцию.
После завершения регистрационных процедур уставный капитал «Изумруда» вырастет на 10%, с нынешних 49,543 млн рублей до 54,543 млн рублей.
В настоящее время 60,35% акций ОАО «Концерн «Моринформсистема-Агат» принадлежит гендиректору «Изумруда» Григорию ЯКУХНОМУ.
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