Официальный дилерский центр KIA "Сумотори-Авто" предложил познакомиться с новинкой

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Вторник| 26 Июня, 07:30 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 62 р.
1 EUR 73 р.
100 JPY 5700 р.
10 CNY 960 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
В Приморье остаются жить вопреки, а не благодаря усилиям государства
свежий номер
Дальневосточный капитал № 6, 2018

Регион сегодня
25.06 |
Сахалин настроен решить мусорную проблему в сжатые сроки
25.06 |
Айсен Николаев: с цифровизацией меняются коммуникация людей
25.06 |
В Якутии более 9 тысяч человек приняли участие в обряде встречи солнца
25.06 |
На Камчатке отрыт Озерновский горно-металлургический комбинат
25.06 |
В Хабаровском крае открыли "Дальневосточную слободу"
статьи раздела
Регион сегодня
21 Июня 2018, 10:18
Хабаровский край нацелен развивать круизный туризм Набережная в Хабаровске станет частью обеспечивающей инфраструктуры круизного кластера "Остров Большой Уссурийский – Шантары", который реализуется в регионе. Туристический маршрут, в первую очередь, рассчитан на туристов из стран АТР.
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 18:40
Отток населения замедлился? Просто уже уезжать некому Сохранение сырьевой специализации делает здесь живущих людей "лишними". За три месяца из Приморья в Россию уехало еще 5000 человек (на 4,7% больше)
статьи раздела
Регион сегодня
19 Июня 2018, 16:53
Дальнему Востоку нужен другой МРОТ Конкретно для жителей Дальнего Востока никаких льгот нет. Только жить дороже и холоднее
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 18:11
Быть в команде "ННК" Новый дизайн гоночных автомобилей ННК_Drift_Team презентовали в Хабаровске
статьи раздела
Вкус жизни
15 Июня 2018, 12:30
Ваше золото еще в песке Магаданская область вновь ждет большое количество гостей в июле
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
18 Ноября 2012, 22:42 | Компании

Официальный дилерский центр KIA "Сумотори-Авто" предложил познакомиться с новинкой

Говорят, у современных автомобилей нет национальности. Глобализация, дескать, нивелирует различия и делает продукцию автопрома космополитичной и даже безликой. Может быть, где-то в теории так оно и есть, но практика показывает, что до полной унификации еще очень далеко и любой, даже самый наиглобальнейший автоконцерн имеет свою, хорошо узнаваемую "породу". Убедиться в этом оказалось очень легко, когда официальный дилерский центр KIA "Сумотори-Авто" предложил познакомиться с новинкой - только что выставленной в шоуруме свежей модификацией популярной модели KIA Cee’d в кузове универсал.

Эта модификация, в отличие от родственного ему хэтчбека, имеет в названии аристократическую приставку Cee’d_SW и располагает более просторным салоном, удлиненным за счет багажного отсека.

Так вот, при первом взгляде на Cee’d_SW в голове тут же промелькнула мысль: «Немец». Трудно объяснить, как рождаются подобные мысли, но когда ежедневно приходится иметь дело с тысячами изображений автомобилей, особенности их «строения» откладываются в памяти на уровне подсознания.

«Шестое чувство» не подвело: как оказалось, дизайн KIA Cee’d и KIA Cee’d_SW разрабатывал бывший дизайнер концерна Audi Питер ШРАЕР, а основным рынком продаж этого автомобиля названа Европа, к которой таким вот удивительным и непостижимым образом оказался причастен и расположенный в паре сотен километров от Кореи Владивосток.

В том, что KIA Cee’d_SW автомобиль больше европейский, чем азиатский, удалось убедиться и при более детальном знакомстве, благо специалисты официального дилерского центра KIA «Сумотори-Авто» оказались весьма подкованы не только в финансовых, но и в технических вопросах относительно представляемых автомобилей. Подробный рассказ о многоуровневом подогреве сидений, пользовательских характеристиках нового электроусилителя руля с переменной динамикой, качестве материалов отделки салона, количестве подушек безопасности и местах расположения датчиков удара произвел приятное впечатление.

«Спортуниверсалы» весьма популярны не только в Европе. Дальневосточникам хорошо известны аналогичные японские модели. KIA Cee’d_SW из этого же семейства. Яркий, стремительный профиль выдает в нем поклонника активного образа жизни, любителя горных лыж, тенниса и дайвинга. Азартная управляемость позволяет уверенно чувствовать себя на шоссе, а отделка салона материалами премиум-класса дает ощущение состоятельности и успеха. Нет, немецкую породу не извести никакими глобализациями!

В России традиционно отдают предпочтение седанам, однако, на мой взгляд, это не более чем пережиток прошлого. Красивый и комфортабельный универсал (а KIA Cee’d_SW, безусловно, является таким) даст сто очков вперед любому седану. Потому что седан - это машина, удобная в качестве такси, а универсал исповедует семейные ценности. Багажный отсек KIA Cee’d_SW объемом 1642 литра способен вместить даже складной мотодельтаплан. При этом шестиступенчатый автомат позволит комфортно прокатиться с ветерком по шоссе, а система интеллектуального приветствия сама распознает хозяина и любезно подсветит в темноте путь к машине.

Однако самым привлекательным аргументом обновленного концерна KIA Motors является, безусловно, ценовая политика компании. Выйдя на уровень качества, сопоставимого с премиальными брендами, KIA оставляет за собой право держать ценовую планку значительно ниже, чем конкуренты. К примеру, стоимость KIA Cee’d_SW составляет от 679 900 рублей. Помимо штатной оптитронной панели приборов и комбинированной отделки салона тканью с кожаными вставками, здесь предусмотрены кондиционер, бортовой компьютер, аудиосистема с 6 динамиками и кнопками управления на руле. В базе также все системы безопасности - ABS, EBD, BAS, ESC и шесть аирбэгов.

В цену также включена гарантия на 5 лет, что для продукта высокотехнологичного производства более чем актуально, ведь именно столько времени проходит между сменой автомобильных поколений. Похоже, что немецко-корейский союз нащупал верную стратегию покорения российского рынка и машин марки KIA на дорогах Дальнего Востока будет только прибавляться…  

Сергей САЯПИН, "Дальневосточный капитал".

 

Теги: авто 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
18 Июня 2018, 13:15
Бизнес Хабаровска защищает свои права В праведном порыве проверяющие забыли, что имеют дело не с врагами, а с российскими гражданами, для которых приостановка бизнеса сродни пожару
статьи раздела
Loading...
RedTram
Тема номера
18 Июня 2018, 09:19
Кадры для промышленности Приоритет Ил Тумэна - закрепление трудовых ресурсов на промышленных предприятиях
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 20:00
Моногорода Приморья ждет новая экономическая реальность В Приморье есть девять населенных пунктов, которым присвоен статус монопрофильных
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:58
МФЦ убирает барьеры Открыть и вести бизнес в Приморье возможно, практически не посещая официальных инстанций
статьи раздела
Проект ДК
15 Июня 2018, 19:04
Все для туристического счастья В Приморском крае в рамках четвертого Тихоокеанского туристского форума и выставки PITE определили основные тренды развития туризма.
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика