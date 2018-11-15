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Четверг| 13 Декабря, 19:49 |
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В Приморье ЕВРАЗ НМТП создал угольный терминал
Территория нового подразделения включает в себя восемь причалов, она протянулась почти на два километра и объединила площади двух производственно-перегрузочных комплексов, ППК-1 и ППК-3.
Объединение комплексов диктовалось в первую очередь изменением специфики работы ППК-1. Ранее этот комплекс работал с разнообразным импортом, но в 2014 году перепрофилирован на перегрузку экспортного угля.
«Два соседних подразделения стали работать с однотипным грузом, - пояснил управляющий директор ЕВРАЗ НМТП Владислав ЖУКОВ, - это определило необходимость объединить их в единый терминал, чтобы сократить излишнюю управленческую структуру и упростить взаимодействие с железнодорожной станцией Находка».
В ближайшее время будет завершена реализация проекта развития тыловых путей причала №12, и территория полностью объединится в единую технологическую линию. Это позволит стабильно выгружать до 240 вагонов угля в сутки только по основной стороне порта.
Руководителем Первого угольного терминала назначен Федор Тормасов, ранее возглавлявший ППК-3. Управленческий аппарат двух бывших комплексов вдвое сокращен, численность рабочих сохранена практически полностью.
По мнению управляющего директора ЕВРАЗ НМТП Владислава Жукова, реорганизация позволит повысить эффективность работы предприятия.
Досье «Дальневосточный капитал»: ОАО «ЕВРАЗ Находкинский морской торговый порт» - одна из крупнейших стивидорных компаний на Дальнем Востоке России. Порт расположен в восточной части залива Петра Великого, в бухте Находка. Порт соединен с любой точкой Евроазиатского континента Транссибирской железнодорожной магистралью, обслуживающей грузопоток Азия - Европа - Азия. Возможности порта позволяют выгружать до 500 вагонов с разными грузами в сутки. Складские площади составляют более 300 тыс. кв. метров.
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