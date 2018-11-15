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Суперверфь "Звезда" осталась без танкеров
На ноябрьском совещании на острове Русском во Владивостоке президент раскритиковал строителей верфи во главе с «Роснефтью» за отсутствие внятного портфеля заказов и определенности с источниками финансирования проекта. В результате принято решение в очередной раз переформатировать производственную линейку, в которой уже не нашлось места супертанкерам.
По мнению Путина, «принципиально важно, чтобы масштабные проекты в сфере ТЭКа, на транспорте загружали мощности российских, а не зарубежных предприятий». А значит, об иностранном участии в проекте придется забыть.
Главный камень преткновения на сегодня - деньги. Бюджетное финансирование «Звезды», по словам главы Минпромторга Дениса МАНТУРОВА начнется только в 2016 году, его объем составит около 12 млрд рублей. До этого проект будет реализоваться на кредиты Газпромбанка, но долго продолжаться так не может.
«На совещании звучала критика от президента в связи с тем, что на сегодняшний день пока не сформирован весь пакет заказов на период до 2018 года по гражданским проектам. Наши компании, которые заинтересованы в заказах судов такого класса, должны также в ближайшие сроки завершить эту работу, которая ведется на протяжении больше года, чтобы этот проект был до конца сверстан как с точки зрения финансирования, так и с точки зрения обеспечения заказов и обеспечения кадровой составляющей», - сообщил Денис Мантуров после совещания на острове Русском.
По словам министра, сейчас прежде всего будут формироваться заказы на суда снабжения, верхнюю часть буровой платформы, геологоразведочные суда, которые можно строить в тяжелом стапеле.
«На сегодняшний день есть точное понимание того, что с 2016 года мы строим эту номенклатуру судов. Первые заказы будут обеспечены со стороны компании «Роснефть» - начиная от судов снабжения до малых танкеров. Это дает четкую загрузку», - сказал Мантуров.
Отвечая на вопрос о перспективах строительства супертанкеров, министр сообщил, что они могут строиться при завершении первого этапа реализации программы и после принятия решения по второму этапу - возведение сухого дока, без которого суда такого класса создавать невозможно. Решение по строительству сухого дока будет принято до весны следующего года.
Глава Минпромторга таже сообщил, что планируется создать инжиниринговый центр с привлечением лучших технических инженерных специалистов, в том числе из северо-западной части ОСК и партнерской верфи в Финляндии, имеющей опыт строительства судов такой категории.
«Я уверен, что совещания и решения, которые принимались на о. Русском, дадут определенный импульс, толчок к продвижению строительства, и существующие графики, по которым необходимо построить первый расширенный комплекс, позволят в 2016-2017 гг. начать производственную деятельность по строительству тех судов, которые необходимы для российских нефтегазовых компаний», - поспешил заявить гендиректор ОАО «Дальневосточный завод «Звезда» Юрий ФИЛЬЧЕНОК.
Досье «Дальневосточный капитал»: В июне 2010 года госкорпорация «Объединенная судостроительная компания» (ОСК) подписала договор о создании СП с корейской Daewoo Shipbuilding & Marine Engeneering. Российская сторона получила в СП 80,5% уставного капитала, корейская - 19,5%. Планировалось, что СП станет оператором проекта строительства новой судоверфи на Дальнем Востоке в бухте Большой Камень и займется строительством танкеров большого водоизмещения, газовозов, судов ледового класса, буровых платформ и другой офшорной техники. Первоначально стоимость стартового этапа проекта (три года) оценивалась в $400 млн. К 2016 году мощность верфи планировалось удвоить, общая стоимость оценивалась уже в $1 млрд. Присутствовавший на церемонии подписания документов по СП тогда еще вице-премьер Игорь СЕЧИН пообещал ОСК и Daewoo крупные заказы «Газпрома», «Роснефти», «Совкомфлота» и «Зарубежнефти». В дальнейшем концепция развития «Звезды» неоднократно менялась из-за корректировок планов компаний по освоению шельфа. В 2012 году DSME вышла из проекта, и он забуксовал. В итоге в августе 2013-го на совещании под руководством Владимира Путина было решено, что достройкой верфи займется консорциум «Роснефти» и Газпромбанка «Современные технологии судостроения» (СТС).
Олег Клименко. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.
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