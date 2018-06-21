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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Большой порт Зарубино" говорит с китайским акцентом
Группа «Сумма» договорилась с CMHI о совместной реализации проекта «Большой порт Зарубино». Китайская компания, которой владеют China Merchants Group (китайский государственный многопрофильный конгломерат, базирующийся в Гонконге) и Goldman Sachs, планирует стать миноритарным акционером российского порта. Кроме того, CMHI обеспечит Зарубино грузовой базой и выступит соинвестором.
Участники рынка видят в новом проекте не только деловой интерес Китая. «Пекин в последнее время активно реализует концепцию так называемого «жемчужного ожерелья» (String of Pearls). Строительные проекты аэродромов и портов, дипломатические отношения, усиленная модернизация - все вместе представляет собой сущность китайского «ожерелья», благодаря которому Пекин строит стратегические отношения и развивает возможности для установления присутствия вдоль морских линий коммуникаций, соединяющих Китай и Ближний Восток. Китай успешно размещает по всему миру порты двойного назначения. В мирное время это обычный логистический проект, и не важно, успешен ли он с коммерческой точки зрения, во время обострения - это готовая площадка для развертывания военных сил. Например, нефтяной порт на острове Мадей (Мьянма), контейнерный порт в Читтангонге (Бангладеш), многоцелевой порт и военно-морская база в порту Гвадар (Пакистан) и т. д. Вполне возможно, что порт Зарубино станет очередной «жемчужиной», нанизанной на большую «нить» Китая», - говорит руководитель одной из стивидорных компаний Приморья.
Досье «Дальневосточный капитал»: «Большой порт Зарубино» с грузооборотом до 100 млн тонн в год планируется построить в бухте Троицы в Приморском крае, в 18 км от границы с Китаем. В него войдут контейнерный, зерновой, глиноземный и универсальный терминалы. Строительство должно начаться во второй половине 2015 года. Мощность первой очереди зернового терминала составит 10 млн тонн в год, второй - 20 млн тонн в год, третьей - 40 млн тонн в год. Под строительство терминалов порта приобретен участок площадью свыше 100 га.
Группа «Сумма» оценивает стоимость проекта по строительству порта с учетом всей подходящей железнодорожной и автомобильной инфраструктуры в $3-3,5 млрд. Собственные средства при этом составят $1-1,2 млрд. «Сумма» может обратиться в ФНБ за предоставлением 45 млрд рублей. Также компания рассчитывает на участие государства в финансировании инфраструктуры. Например, часть средств можно изыскать в рамках модернизации Транссиба и БАМа.
«Сумма» уже заключила соглашения с двумя китайскими компаниями на перевалку грузов через Зарубино. В частности, Хэйлунцзянская и Цзилиньская зерновые компании планируют переваливать до 22-25 млн тонн зерновых и других сельскохозяйственных грузов в год через зерновой терминал, который планируется построить в Зарубино.
Президент Цзилиньской зерновой компании Мэн Сянцзю заявил, что введение в эксплуатацию порта Зарубино, а также сопровождающей его инфраструктуры придаст новый импульс работе компании. В настоящее время она транспортирует зерно через китайский порт Далянь на экспорт и в южные регионы Китая.
Но основной интерес китайских компаний не экспорт через Зарубино, а транзит грузов. Перевалка грузов через российский порт для их доставки из северо-восточных провинций Китая в южные китайским компаниям выгоднее, чем железнодорожные перевозки: транспортировка по морю дешевле на $250 за 1 тонну, подсчитали в «Сумме». На транзит будет приходиться до 60% грузопотока. Китайские грузы в Зарубино будут поставляться по железной дороге (пропускная способность переходов - 30 млн тонн) и автомобильным транспортом.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", декабрь, 2014 год.
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