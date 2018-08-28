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Четверг| 27 Сентября, 10:14 |
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Акционеры авиазавода "Прогресс" сократили совет директоров с 9 до 7 человек
Как говорится в сообщении авиазавода, в собрании, состоявшемся 22 января, приняли участие 97,77% от общего количества голосующих акций АО.
Свои места в новом составе совета директоров сохранили первый замгендиректора АО «Рособоронэкспорт» Иван ГОНЧАРЕНКО, руководитель управления департамента планирования и промышленной политики ГК «Ростех» Дмитрий НИКОЛАЕВ, управляющий директор ПАО «ААК «Прогресс» Юрий ДЕНИСЕНКО, а также 4 топ-менеджера АО «Вертолеты России» - заместители гендиректора Владимир КУДАШКИН и Роман ЧЕРНЫШЕВ, директор по персоналу и организационному развитию Евгений КУЗЬМЕНКОВ и директор по государственным поставкам и военно-техническому сотрудничеству Владислав САВЕЛЬЕВ.
Выведены из совета гендиректор «Вертолетов России» Александр МИХЕЕВ и его заместитель Андрей ШИБИТОВ.
Акционеры также утвердили новую редакцию устава и положений о собрании акционеров, о совете директоров и о ревизионной комиссии.
В то же время акционеры приняли решение не увеличивать уставный капитал АО путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
Уставный капитал компании составляет 1 млн 553,646 тыс. рублей, он разделен на обыкновенные акции номиналом 1 рубль.
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