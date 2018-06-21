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Международный консорциум второй год не может долететь до аэропорта Владивосток
«Не заплатили деньги. Мы (МАШ и консорциум) подписали соглашение, договорились. 6,2 млрд рублей по нынешним деньгам смешные деньги. Мяч на стороне наших партнеров. Сумма, по-моему, вполне адекватная с учетом курса и того, что происходит в экономике», - сказал Михаил Василенко.
Консорциум «Базового Элемента», РФПИ и Changi Airports International в феврале 2015 года был объявлен победителем конкурса на приобретение 52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и 100% акций ЗАО «Терминал Владивосток» у аэропорта Шереметьево. Доли между членами консорциума распределены равномерно - по 33,3%. Компании вкладывают собственные средства, а РФПИ привлекает в сделку фонды из ОАЭ, Бахрейна, Кувейта и Катара.
Консорциум рассчитывает на активное развитие аэропорта в качестве основного международного хаба Дальнего Востока России с привлечением ведущих азиатских перевозчиков. Стратегия развития предлагает расширение терминала по мере роста пассажиропотока. По итогам 2015 года пассажиропоток аэропорта сократился по сравнению с 2014 годом на 5%, до 1 млн 698 тыс. человек.
Не сошлись в оценке
Это далеко не первая попытка МАШ уйти из Владивостока с деньгами. В 2011 году готовились условия конкурса по продаже аэропорта Владивостока, интерес к нему подтверждали «Базэл» и УК «Аэропорты регионов» (аэропортовый холдинг, стратегическим инвестором которого является ГК Виктора ВЕКСЕЛЬБЕРГА). Но после консультаций с Внешэкономбанком, финансировавшим строительство нового терминала аэропорта Владивосток, было решено продать актив после саммита АТЭС в сентябре 2012 года. Видимо, в расчете на появление инвестора из-за рубежа. Но продажа вновь зависла. Михаил Василенко пояснял, что сначала нужно «сформировать бизнес, связанный с работой авиакомпаний и пассажиров», чтобы аэропорт оценивался по рентабельности, а не по себестоимости строительства.
Объем капитальных вложений в строительство нового аэровокзального комплекса (терминал «А») общей площадью 47,5 тыс. кв. м в аэропорту Владивосток (Кневичи) составил порядка 7 млрд рублей. Строительство нового терминала началось в августе 2009 года. Главным инвестором выступило ОАО «Международный аэропорт Шереметьево», соинвестором - Внешэкономбанк. Действующий аэровокзальный комплекс рассчитан на 5 млн пассажиров в год, технологическое оборудование - на 3,5 млн пассажиров. Вместе с тем у аэропорта есть возможность увеличить технологические мощности. Основным акционером ОАО «Международный аэропорт Владивосток» является ОАО «Международный аэропорт Шереметьево» - 52,16% акций. ООО «Аэро-Груз» (Владивосток) принадлежит 18,4%, ЗАО «Кварц-Инвест» - 16,8% акций.
Вторая попытка продать актив была предпринята год назад. МАШ 12 декабря 2014 года завершил прием предложений по приобретению 52,16% акций ОАО «Международный аэропорт Владивосток» и 74,99% акций ЗАО «Терминал Владивосток», а также прав (требований) по договорам займа. Претендентами на актив выступили все та же УК «Аэропорты регионов», консорциум с участием аэропортового холдинга «Базэл Аэро», а также «Новапорт» Романа ТРОЦЕНКО и компания «Аэроинвест» (аффилирована с холдингом «Синдика» сенатора Арсена КАНОКОВА). В ходе тендера наилучшую цену предложил консорциум.
Досье «Дальневосточного капитала»: Компания «Базэл Аэро» основана в 2007 году, управляет аэропортовыми активами одной из крупнейших в России диверсифицированных промышленных групп «Базовый Элемент». С июня 2012 года «Базэл Аэро» - совместное предприятие «Базового Элемента», Сбербанка России и Changi Airports International (стопроцентное дочернее предприятие Changi Airport Group). В настоящее время в «Базэл Аэро» входят аэропорты в Краснодаре, Сочи, Геленджике и Анапе. Аэропорты обслуживают более 8% общего пассажиропотока и 2% общего грузопотока России.
«Ждем с нетерпением»
«Конкурсное предложение консорциума было признано лучшим по совокупности целого ряда критериев, включая технические, юридические и финансовые аспекты сделки. Она будет закрыта после получения одобрений со стороны регулирующих органов. Международный аэропорт Владивосток имеет стратегическое значение для развития авиатранспортной системы региона благодаря своему географическому положению: он находится на пересечении воздушных трасс между Дальним Востоком России и странами Азиатско-Тихоокеанского региона. В 2012 году во владивостокском аэропорту был построен новый комфортный терминал, проведена масштабная модернизация аэродрома, которая позволила ему принимать все типы воздушных судов», - сообщила пресс-служба «Базового Элемента».
«Мы с нетерпением ждем возможности наладить партнерские отношения с «Базовым Элементом» и РФПИ для совместного развития Международного аэропорта Владивосток. Город является крупнейшим экономическим центром Дальнего Востока и стратегическим стыковочным узлом со странами АТР. Мы видим большой потенциал развития воздушного сообщения в регионе и увеличения трафика между Россией и АТР», - отмечал Лим Лианг Сонг, генеральный директор Changi Airports International.
Спустя некоторое время председатель совета директоров «Базэл Аэро» Андрей ЕЛИНСОН в интервью «Ведомостям» пояснил, что инвесторы берут на себя определенный долг, но понимают, что в случае с аэропортом Владивосток возврат не связан с тяжелыми вложениями капитального характера и высоким риском.
«Мы считаем, что этот аэропорт перспективный, и наши коллеги из Changi видят возможности, как сделать режим «открытого неба» именно в этом аэропорту более используемым, более интенсивным, привлекая авиакомпании из Сингапура и других азиатских стран, - развивать китайское и корейское направления. Много еще можно сделать и по авиационной, и по неавиационной деятельности. Мы будем смотреть, где можно усилить коммерческую политику, с учетом того, что люди прилетают не в аэропорт, а на территорию. Если аэропорт воспринимать исключительно как пересадочный узел, то он должен из себя представлять, как аэропорт Changi в Сингапуре, образец аэропортового искусства. Мы также учитываем, что в регионе собираются открывать игорную зону, да и весь Дальний Восток продолжает развиваться. Программа «открытого неба» и территория опережающего развития - это стимулы для роста территории. Чем нам интересен этот проект? Так же как Сочи 10-20 лет назад, когда никто не верил в потенциал этого города. Мы считаем, что и Владивосток, и все дальневосточные территории станут еще одной точкой роста. Мы в это верим, мы на это заложили, по сути, свой коммерческий риск. Ведь аэропорт в отрыве от территории не существует. Все наши планы могут реализоваться только в том случае, если сама территория будет создавать притяжение. Поэтому если сам регион будет динамично развиваться, то и подвижность населения будет расти», - сказал Андрей Елинсон.
Напомним, что аэропорт Владивостока включен в зону Свободного порта Владивосток, что может привести к росту грузопотока и созданию на территории аэропорта транспортно-логистических центров. Предполагается, что аэропортом главным образом будут управлять специалисты Changi при поддержке «Базэл Аэро», но для этого еще нужно рассчитаться по обязательствам.
Хабаровск отставать не собирается
В то же время участники рынка считают, что перспективы аэропорта Хабаровска куда более весомы, чем у Владивостока. Но у соседей проект пробуксовывает. «Хабаровский аэропорт абсолютно привлекателен для всех финансовых учреждений. Но здесь встает старая проблема - цена денег. Японский партнер компании готов инвестировать в иенах под низкие ставки. Но, сами понимаете, сегодня прогнозировать валютный курс на долгий горизонт очень сложно. Ищем альтернативное финансирование. Проект рассматривается Внешэкономбанком. Я крайне привержен этому проекту», - отмечал в интервью «Золотому Рогу» генеральный директор АО «Фонд развития Дальнего Востока» Алексей ЧЕКУНКОВ.
Запланированная комплексная модернизация аэропорта Хабаровска призвана удвоить пропускную способность аэропортового терминала - до 4,7 млн пассажиров в год. Проект разработан с привлечением крупных международных компаний - Incheon International Airport Corporation, Daewoo Engineering, Assmann Beraten+Plannen.
В апреле 2015 года гендиректор ФРДВ Алексей Чекунков и председатель совета директоров ОАО «Хабаровский аэропорт» Константин БАСЮК подписали соглашение о совместной реализации проекта строительства нового пассажирского терминала и прилегающей инфраструктуры в аэропорту Хабаровска (Новый). В частности, они договорились совместно работать над привлечением международных финансовых и отраслевых партнеров в проект.
Досье «Дальневосточный капитал»: ОАО «Хабаровский аэропорт» является главным оператором в международном аэропорту Хабаровск (Новый). По данным АО, 79% акций владеет ЗАО «Кварц-Инвест», 11% - у Panadero Investments Ltd. Стратегическим инвестором и владельцем еще 10% акций является корейская корпорация Incheon International Airport Corporation («Международный аэропорт Инчон»). Управляющим партнером ОАО «Хабаровский аэропорт» является Константин Басюк. Для реализации проекта по модернизации в июне 2015 года создано АО «Международный аэропорт Хабаровск». Уставный капитал составил 130 млн рублей. 100% принадлежат ОАО «Хабаровский аэропорт». Аэропорт реализует инвестпроект на основе государственно-частного партнерства с выделением средств федерального бюджета на реконструкцию аэродрома в размере 9,1 млрд рублей и частных инвестиций на развитие аэровокзального комплекса и строительство парка Air City - 9,2 млрд рублей. Инвестиции Хабаровского края оцениваются в 400 млн рублей.
Ольга ДОБРОЛЮБОВА. Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2016 год.
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