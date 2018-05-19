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19 Февраля 2016, 18:14 | Компании

"Восточный Порт" сохранил статус крупнейшего угольного порта России

Лидеры портовой отрасли региона готовы обеспечить любые запросы трейдеров

Рост объемов поставок российского угля на экспорт в страны АТР вынес на повестку дня вопрос о готовности инфраструктуры российских портов к работе с большими объемами. При этом на первый план выходит все больше не ценовой критерий, а сроки и качество оказываемых стивидором услуг. Пример АО «Восточный Порт» (Приморский край), акционеры которого еще несколько лет назад приняли решение о масштабной модернизации и без того крупнейшего угольного порта России, показывает, что лидеры портовой отрасли региона готовы обеспечить любые запросы трейдеров.

Расположение порта в промышленной зоне, удаленной от жилых массивов, позволяет компании расти и развиваться. Начало строительству будущей Третьей очереди специализированного комплекса АО «Восточный Порт» было положено в ноябре 2012 года. Реализация проекта рассчитана на четыре года и ведется специалистами АО «Восточный Порт» совместно с ООО «Управляющая портовая компания».


 

«Проект предполагает создание четырех складов общей вместимостью порядка 800 тыс. тонн груза, системы конвейерного оборудования со станцией разгрузки вагонов, а также комплексом оборудования для обработки угольной продукции в зимний период, не имеющим аналогов в России. Ввести в эксплуатацию пусковой комплекс Третьей очереди, рассчитанный на проектную мощность 10 млн тонн угля в год, планируется в 2017 году. Впоследствии новый терминал превзойдет по производительности действующий Угольный комплекс нашей компании. По предварительной оценке, к 2020 году все производственные мощности АО «Восточный Порт» смогут перерабатывать порядка 39 млн тонн груза в год», - говорит Анатолий ЛАЗАРЕВ, управляющий директор АО «Восточный Порт».

Общая стоимость реализуемого проекта составляет около 27 млрд рублей. Строительство осуществляется за счет собственных средств АО «Восточный Порт». В рамках строительства запланировано возведение новой федеральной железнодорожной инфраструктуры, в том числе и общего пользования.

Не забыли при реализации проекта и об экологической составляющей. На Третьей очереди предусмотрены 14 аспирационных установок, предназначенных для удаления запыленного воздуха из-под укрытий транспортно-технологического оборудования и рабочей зоны: две на вагоноопрокидывателях с мешочными фильтрами и 12 на пересыпных станциях. Также предусмотрена система орошения открытых складов и система очистных сооружений для поверхностного стока и водной очистки.

Одним из ключевых этапов масштабной модернизации крупнейшего угольного порта России стала реализация программы обновления технического парка: в течение пяти лет для порта приобреталась современная погрузочная техника из Японии, Голландии и Швейцарии, а также лучшие новинки отечественного производства.

Основные пункты программы модернизации уже реализованы. На Угольном комплексе заменили вагоноопрокидыватель и судопогрузочную машину, установили уникальный дробильно-сортировочный комплекс, который позволяет отсортировать уголь и довести его до контрактной фракции. АО «Восточный Порт» закупило новую крановую технику, погрузчики, телескопические ленточные конвейеры и дробильно-сортировочные машины для универсального комплекса, где параллельно ведется работа по увеличению площадей хранения груза и изменению всей схемы складской логистики.

Масштабное обновление техники помогло стивидорной компании решить актуальную для всех российских угольных терминалов проблему смерзания угля. Сегодня на терминале работает бурорыхлительный комплекс, созданный специалистами АО «Восточный Порт», аналогов которому пока нет нигде. Комплекс оборудован шнеками, которые просверливают смерзшийся груз прямо в вагонах, не повреждая их. Дальше этот подвижной состав греется в тепляках, которые также модернизированы и позволяют отогревать одновременно 80 полувагонов.

Затем вагоны идут на вагоноопрокидыватели, где происходит выгрузка. Зимой в заливе Находка дуют сильные ветры, поэтому построили ветрозащитные сооружения. Каждое из них оснащено инфракрасными излучателями, которые обеспечивают дополнительный подогрев и исключают примерзание угля к стенкам вагонов. Все это позволяет существенно сократить время разгрузки и минимизировать труд людей в опасных зонах.

Предпринятые меры позволили АО «Восточный Порт» в 2015 году не только удержать позицию крупнейшего угольного порта России, но и превзойти собственные результаты предыдущего года. Всего за двенадцать месяцев 2015 года производственными комплексами АО «Восточный Порт» было переработано 22 млн 769,8 тыс. тонн угольной продукции. Производственный показатель 2014 года за аналогичный период времени превышен на 929,833 тыс. тонн. В 2015 году экспортный уголь составил 99% от всего грузооборота стивидорной компании, остальные объемы пришлись на каботажный уголь.

«Добиться столь высоких показателей стало возможно благодаря целому ряду мер, принятых в 2015 году. Покупка новой перегрузочной техники, ключевые изменения в логистике грузов и ряд грамотных управленческих решений вкупе дали отменный результат и позволили нам подтвердить статус крупнейшего угольного терминала страны», - поясняет Анатолий Лазарев.

Успешная работа приморцев оценена на самом высоком уровне. В декабре прошлого года в ходе совещания по вопросу развития портового комплекса Дальнего Востока, проходившего в порту, заместитель председателя правительства - полпред президента в ДФО Юрий ТРУТНЕВ поблагодарил руководство и коллектив АО «Восточный Порт» за проводимую работу.

«У нас те участки, которые могут быть использованы для строительства портовой инфраструктуры, - это ограниченный ресурс, следовательно отношение к этому ресурсу должно быть бережное», - акцентировал Юрий Трутнев. По мнению полпреда, государство должно занять активную позицию в предоставлении земельных участков под строительство портовой инфраструктуры. Строиться должны те компании, которые развиваются вместе с рынком. АО «Восточный Порт» полностью отвечает предъявляемым требованиям.

Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Восточный Порт» - крупнейшая стивидорная компания России, специализирующаяся на перевалке каменного угля. Через припортовую железнодорожную станцию Находка-Восточная порт связан с Транссибирской железнодорожной магистралью, которая вместе с дальневосточными портами образует уникальный транспортный мост между Европой и Азией. По итогам 2014 года АО «Восточный Порт» признано Лучшим стивидором России и «Компанией года» Приморского края, входит в реестр социально ответственных предприятий Приморья. В структуру АО входят два производственно-перегрузочных комплекса. Первый - единственный в Приморском крае специализированный Угольный комплекс с системой конвейерного оборудования и станцией разгрузки вагонов. Уровень автоматизации достигает 98,9%. Мощность перевалки - 14,2 млн тонн в год. Второй - Универсальный производственный перегрузочный комплекс, специализирующийся на грейферной перевалке угля. Мощность УППК составляет 3 млн тонн в год. Основной груз - каменный уголь, добываемый в Кузбассе. Единоличным исполнительным органом АО «Восточный Порт» является ООО «Управляющая портовая компания».

Олег Клименко.  Журнал "Дальневосточный капитал", февраль, 2016 год. 

Теги: Восточный порт 


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