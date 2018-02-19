"Восток-ИнвестСталь": Движение вперед

Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
АТР РФ ДФО
www.dvkapital.ru
Суббота| 24 Февраля, 01:04 |
О КОМПАНИИ РЕКЛАМА АРХИВ | ПОДПИСКА | RSS |
Амурская область
Еврейская автономная область
Камчатский край
Магаданская область
Приморский край
Республика Саха (Якутия)
Сахалинская область
Хабаровский край
Чукотский автономный округ
Курсы валют
1 USD 56 р.
1 EUR 69 р.
100 JPY 5200 р.
10 CNY 890 р.
Индексы ММВБ
Тема номера
Дальнему Востоку нужны новые самолеты и финансы для решения амбициозных задач
свежий номер
Дальневосточный капитал № 1, 2018

Регион сегодня
23.02 |
Sawayama Corporation может открыть новую круизную линию с Дальним Востоком
23.02 |
Жители Приморья смогут на ярмарке купить товары из Крыма
22.02 |
Мини-завод СПГ в Приморье закроет все потребности региона в данном виде топлива
22.02 |
День корейского инвестора пройдет в Приморье
22.02 |
Одиннадцатиэтажный гостиничный комплекс "Naga Vladivostok" возведут до конца года
статьи раздела
Часовой пояс
19 Февраля 2018, 09:15
На "дальневосточный гектар" претендуют 108,3 тыс. заявителей Безусловным лидером по количеству заявок остается Приморье
статьи раздела
Финансы
16 Февраля 2018, 15:37
Прорывом в сфере льготного кредитования малого бизнеса на Дальнем Востоке станет программа "6,5%" Льготное кредитование на Дальнем Востоке зависит от активности бизнеса и банков
статьи раздела
Отрасль
16 Февраля 2018, 14:31
Есть ли IT-рынок на Дальнем Востоке? Дальний Восток в последние годы вызывает все больший интерес российских и международных инвесторов. В регионе запланированы и уже реализуются масштабные проекты, которые востребуют значительное количество персонала с современными компетенциями и опытом.
статьи раздела
Территория
14 Февраля 2018, 18:12
Сколько Приморский край нашел и потерял на ТОРах и режиме СПВ Несогласованность действий бизнеса и властей, нерешенный земельный вопрос тормозят развитие территории
статьи раздела
Регион сегодня
14 Февраля 2018, 17:07
Мерзлота в Якутии перестает быть вечной Глобальное потепление влечет за собой множество последствий, среди которых одним из наиболее серьезных на Севере, в Сибири и на Дальнем Востоке России является деградация вечной мерзлоты. Вечная мерзлота в той или иной мере присутствует в стране на площади 10,7 млн км или 65% ее территории.
статьи раздела

Актуально

главная
Рекомендует: Саммит АТЭС-2012
Регион сегодня Компании Партнеры Страницы истории
Часовой пояс Финансы Персона Восточное кольцо
Тема номера Рынки Кадры Криминал
Мнение Отрасль Территория Вкус жизни
Проект ДК Инновации Среда обитания Спорт
Компании
19 Февраля 2018, 08:30 | Компании |

"Восток-ИнвестСталь": Движение вперед

Компания встречает пятнадцатилетие и утверждает стратегию партнерства

По статистике большинство компаний закрываются в первый год работы, и только 64% из них доживают до трехлетия. К десятилетию приходят не более 1%.

ООО «Восток-ИнвестСталь» встречает свое 15-летие. Компания организовалась 31 января 2003 года. Возраст - это бесценный опыт выстраивания отношений с окружающим миром, преодоления сложностей и использования возможностей, считают в компании. Это время, позволяющее лучше узнать себя и увидеть то, над чем надо поработать, что-то изменить или научиться ценить то, что есть. И продолжить движение.

В настоящее время ООО «Восток-ИнвестСталь» - это опытный и надежный оператор на рынке черного металлопроката и строительных материалов на Дальнем Востоке. Компания - не посредник, а прямой поставщик, официальный представитель на Дальнем Востоке нескольких компаний-производителей. Эти отношения складывались годами и стали плодотворными для партнеров, эффективными для дальневосточных потребителей стройматериалов.

География партнерства - вся страна, а расстояния - не помеха: «Восток-ИнвестСталь» достойно представляет западных и сибирских производителей на дальневосточном рынке, делает узнаваемыми их бренды, способствует росту спроса на их продукцию.

 


 

Компания является Лауреатом Бизнес-премии в номинации «Развивающийся бизнес», которую ежегодно проводят администрация Приморского края и издательская компания «Золотой Рог», опираясь на мнение экспертов и голосование жителей края. ООО «Восток-ИнвестСталь» работает в реальном секторе экономики и стремится благоустроить окружающую среду, обеспечивая потребности компаний и частных лиц в качественных строительных материалах.

Все годы своей деятельности компания стремится расти и развиваться, а это не так просто, как кажется.

Невозможно двигаться вперед, если нет цели. Поэтому компания научилась ставить цели и достигать их, планировать и успешно осуществлять продвижение, изменяя свое положение на рынке и повышая статус. В компании всегда предпочитали действовать и принимать оперативные решения, а не заламывать руки и сожалеть об утраченных возможностях в кризисные времена. И быстро переходить к согласованным действиям, опираясь на команду. Здесь не раз убеждались, что люди - это главный ресурс при развитии любого бизнеса.

Досье «Дальневосточного капитала»: ООО «Восток-ИнвестСталь» является официальным дилером по изделиям из оцинкованного металла с лакокрасочным покрытием ЗАО «Профсталь». Компания стала официальным представителем заводов, известных в России своим качеством и оптимальной ценовой политикой: кирпичного завода «Пятый Элемент» из Калининграда, Железногорского кирпичного завода, завода «ОСМиБТ» из Старого Оскола, заводов керамического кирпича ГК«Керма» из Нижнего Новгорода, а также официальным дистрибьютором ООО «Седрус», поставщика качественных сухих строительных смесей для всех этапов строительства. ООО «Восток-ИнвестСталь» является официальным дилером компании «Байкальский газобетон» - производителя автоклавных газобетонных блоков. Эта продукция производится на современных заводах по немецкой технологии из отборного минерального сырья.

Движение вперед - это не только решительные шаги, когда начинаешь новый проект или осваиваешь новый вид деятельности. Иногда - это просто следование по когда-то выбранному пути. Ни один российский бизнесмен, согласитесь, не смог миновать периоды, когда теряются ориентиры, возникают сомнения в том, что делаешь. И несмотря на грандиозную работу, которая была проделана, приходят усталость и уныние. В таких ситуациях спасает надежная привычка к терпеливому напряжению.

Учиться на прошлом, ценить все то, что действительно правильно и хорошо, и сосредоточиться на будущем. Радоваться открывающимся перспективам, сосредоточиться на действительно важных направлениях, удивляться неожиданному прогрессу. Гордиться тем, что долгая кропотливая работа приводит к поступательному движению вперед всей компании - в этом, собственно, и кроется житейская мудрость, которая помогает выстоять в сложных условиях и, все-таки, двигаться вперед.

В основе работы коллектива ООО «Восток-ИнвестСталь» всегда лежали принципы партнерства, долгосрочного сотрудничества. Доверие к тем, с кем работаешь ведет к достижению общих целей, обеспечивает эффективное взаимодействие, считают в компании и с большой ответственностью относятся к выполнению собственных обязательств. Ставка всегда делается на то, чтобы работать вместе не один год, на разработку совместных проектов, на маркетинговую поддержку бизнес-партнеров.

ООО Восток-ИнвестСталь предлагает Комплексное обеспечение объектов строительства.

Компания обеспечивает объекты на любом этапе строительства от фундамента до кровельных и фасадных работ и благоустройства, и готова взять на себя функции внешнего отдела снабжения. Каждое коммерческое предложение - это отдельный расчет, выполненный грамотным специалистом. Сотрудники компании выезжают на объекты, консультируют и делают обмеры. График поставки материалов согласован с графиком строительства в соответствии с видами проводимых работ. Материалы оперативно отгружаются партиями, что позволяет экономить место на стройплощадке даже без собственного склада. Все сделки и отдельные операции сразу оформляются в полном соответствии с требованиями законодательства. Компания отвечает за качество поставляемого товара, его количество и сроки.

Розничное направление компании представляет не только широкий ассортимент строительных материалов и инструментов, но и готовые решения для индивидуального строительства.

На складе ООО «Восток-ИнвестСталь» постоянно в наличии строительный металлопрокат, керамический кирпич и газобетонные блоки от проверенных производителей. Компания может обеспечить строительство и реконструкцию любого объекта жилищного и гражданского строительства этими материалами. Покупателю не придется нанимать транспортную компанию - у компании есть свой отдел доставки, который соблюдает сроки поставок и гарантирует сохранность грузов. Наличие мощной материально-технической базы: складских площадей, оборудованных грузоподъемными средствами и механизмами, производственных участков, транспортного парка позволяют компании качественно и своевременно выполнить самые срочные и нестандартные заказы.

Добавим к этому, что сотрудники компании постоянно учатся, повышают квалификацию, им интересно новое и они готовы предложить своим клиентам современные и качественные материалы и решения. 

Юрий РОГОВ.

Журнал "Дальневосточный капитал", январь-февраль, 2018 год. 

Теги: Восток-ИнвестСталь 


Loading...



Новости раздела




Комментарии
  • Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
  • Запрещается:
    1. Нецензурная брань.
    2. Личные оскорбления в любом виде.
    3. Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
    4. Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
    5. Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
    6. Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
    7. Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
    8. Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
    9. Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
    10. Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.

 

Авторизация:


Анонимно
Авторизовано
E-mail:
Пароль:
Опрос Спецпроекты Интервью Аналитика
Наши партнеры
Администрации Сми Полезные ссылки Статистика
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 14:52
В Приморье начали президентскую программу льготной ипотеки до 3 млн рублей Обязательными требованиями являются первоначальный взнос и российское гражданство
статьи раздела
Loading...
RedTram
Регион сегодня
20 Февраля 2018, 13:44
Во Владивостоке начали серийное производство новой модели Mazda Это третья модель Mazda, сборка которой организована во Владивостоке
статьи раздела
Регион сегодня
19 Февраля 2018, 15:12
"Новый гимн" Владивостока теперь может услышать каждый желающий "Этот город неповторим, ему нет подобных во всем мире"
статьи раздела
Компании
19 Февраля 2018, 08:30
"Восток-ИнвестСталь": Движение вперед Компания встречает пятнадцатилетие и утверждает стратегию партнерства
статьи раздела
Вкус жизни
14 Февраля 2018, 12:25
Во Владивостоке набирает обороты брутальная косметология Все больше мужчин хотят быть красивыми, посещают салоны и пользуются биоревитализацией
статьи раздела
о компании | свежий номер | проект ДК | реклама | архив | подписка | rss | поиск | контакты
Адрес: 690950, г. Владивосток, пр-т Красного знамени 10 • тел./факс: (423) 245-04-85, 245-03-94 • e-mail: kapital@zrpress.ru
© 2000-2011 ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Все права на материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, графических и фотоматериалов ссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на «Дальневосточный капитал» обязательна. Создание и поддержка: ОАО «Издательская компания «Золотой Рог». Данный сайт содержит информационную продукцию категории 16+.
џндекс.Њетрика