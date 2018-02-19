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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 24 Февраля, 01:04 |
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"Восток-ИнвестСталь": Движение вперед
По статистике большинство компаний закрываются в первый год работы, и только 64% из них доживают до трехлетия. К десятилетию приходят не более 1%.
ООО «Восток-ИнвестСталь» встречает свое 15-летие. Компания организовалась 31 января 2003 года. Возраст - это бесценный опыт выстраивания отношений с окружающим миром, преодоления сложностей и использования возможностей, считают в компании. Это время, позволяющее лучше узнать себя и увидеть то, над чем надо поработать, что-то изменить или научиться ценить то, что есть. И продолжить движение.
В настоящее время ООО «Восток-ИнвестСталь» - это опытный и надежный оператор на рынке черного металлопроката и строительных материалов на Дальнем Востоке. Компания - не посредник, а прямой поставщик, официальный представитель на Дальнем Востоке нескольких компаний-производителей. Эти отношения складывались годами и стали плодотворными для партнеров, эффективными для дальневосточных потребителей стройматериалов.
География партнерства - вся страна, а расстояния - не помеха: «Восток-ИнвестСталь» достойно представляет западных и сибирских производителей на дальневосточном рынке, делает узнаваемыми их бренды, способствует росту спроса на их продукцию.
Компания является Лауреатом Бизнес-премии в номинации «Развивающийся бизнес», которую ежегодно проводят администрация Приморского края и издательская компания «Золотой Рог», опираясь на мнение экспертов и голосование жителей края. ООО «Восток-ИнвестСталь» работает в реальном секторе экономики и стремится благоустроить окружающую среду, обеспечивая потребности компаний и частных лиц в качественных строительных материалах.
Все годы своей деятельности компания стремится расти и развиваться, а это не так просто, как кажется.
Невозможно двигаться вперед, если нет цели. Поэтому компания научилась ставить цели и достигать их, планировать и успешно осуществлять продвижение, изменяя свое положение на рынке и повышая статус. В компании всегда предпочитали действовать и принимать оперативные решения, а не заламывать руки и сожалеть об утраченных возможностях в кризисные времена. И быстро переходить к согласованным действиям, опираясь на команду. Здесь не раз убеждались, что люди - это главный ресурс при развитии любого бизнеса.
Досье «Дальневосточного капитала»: ООО «Восток-ИнвестСталь» является официальным дилером по изделиям из оцинкованного металла с лакокрасочным покрытием ЗАО «Профсталь». Компания стала официальным представителем заводов, известных в России своим качеством и оптимальной ценовой политикой: кирпичного завода «Пятый Элемент» из Калининграда, Железногорского кирпичного завода, завода «ОСМиБТ» из Старого Оскола, заводов керамического кирпича ГК«Керма» из Нижнего Новгорода, а также официальным дистрибьютором ООО «Седрус», поставщика качественных сухих строительных смесей для всех этапов строительства. ООО «Восток-ИнвестСталь» является официальным дилером компании «Байкальский газобетон» - производителя автоклавных газобетонных блоков. Эта продукция производится на современных заводах по немецкой технологии из отборного минерального сырья.
Движение вперед - это не только решительные шаги, когда начинаешь новый проект или осваиваешь новый вид деятельности. Иногда - это просто следование по когда-то выбранному пути. Ни один российский бизнесмен, согласитесь, не смог миновать периоды, когда теряются ориентиры, возникают сомнения в том, что делаешь. И несмотря на грандиозную работу, которая была проделана, приходят усталость и уныние. В таких ситуациях спасает надежная привычка к терпеливому напряжению.
Учиться на прошлом, ценить все то, что действительно правильно и хорошо, и сосредоточиться на будущем. Радоваться открывающимся перспективам, сосредоточиться на действительно важных направлениях, удивляться неожиданному прогрессу. Гордиться тем, что долгая кропотливая работа приводит к поступательному движению вперед всей компании - в этом, собственно, и кроется житейская мудрость, которая помогает выстоять в сложных условиях и, все-таки, двигаться вперед.
В основе работы коллектива ООО «Восток-ИнвестСталь» всегда лежали принципы партнерства, долгосрочного сотрудничества. Доверие к тем, с кем работаешь ведет к достижению общих целей, обеспечивает эффективное взаимодействие, считают в компании и с большой ответственностью относятся к выполнению собственных обязательств. Ставка всегда делается на то, чтобы работать вместе не один год, на разработку совместных проектов, на маркетинговую поддержку бизнес-партнеров.
ООО Восток-ИнвестСталь предлагает Комплексное обеспечение объектов строительства.
Компания обеспечивает объекты на любом этапе строительства от фундамента до кровельных и фасадных работ и благоустройства, и готова взять на себя функции внешнего отдела снабжения. Каждое коммерческое предложение - это отдельный расчет, выполненный грамотным специалистом. Сотрудники компании выезжают на объекты, консультируют и делают обмеры. График поставки материалов согласован с графиком строительства в соответствии с видами проводимых работ. Материалы оперативно отгружаются партиями, что позволяет экономить место на стройплощадке даже без собственного склада. Все сделки и отдельные операции сразу оформляются в полном соответствии с требованиями законодательства. Компания отвечает за качество поставляемого товара, его количество и сроки.
Розничное направление компании представляет не только широкий ассортимент строительных материалов и инструментов, но и готовые решения для индивидуального строительства.
На складе ООО «Восток-ИнвестСталь» постоянно в наличии строительный металлопрокат, керамический кирпич и газобетонные блоки от проверенных производителей. Компания может обеспечить строительство и реконструкцию любого объекта жилищного и гражданского строительства этими материалами. Покупателю не придется нанимать транспортную компанию - у компании есть свой отдел доставки, который соблюдает сроки поставок и гарантирует сохранность грузов. Наличие мощной материально-технической базы: складских площадей, оборудованных грузоподъемными средствами и механизмами, производственных участков, транспортного парка позволяют компании качественно и своевременно выполнить самые срочные и нестандартные заказы.
Добавим к этому, что сотрудники компании постоянно учатся, повышают квалификацию, им интересно новое и они готовы предложить своим клиентам современные и качественные материалы и решения.
Юрий РОГОВ.
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