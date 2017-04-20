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ООО "РН-Находканефтепродукт" показывает пример бережного отношения к природе
В апреле за счет компании были приобретены и выпущены в море более полумиллиона проростков ламинарии японской, а в мае должен состояться выпуск в естественную среду молоди кеты.
Уже несколько лет компанией «Роснефть» реализуется масштабная инвестиционная программа, в рамках которой серьезной модернизации подверглись практически все основные элементы терминала ООО «РН-Находканефтепродукт». Не обошло обновление стороной и нефтепирс, где были выполнены работы по реконструкции гидротехники глубоководной части и начата модернизация технологии мелководной части - монтаж проектных технологических трубопроводов, устройство инженерных сетей. Разумеется, при проведении столь серьезных работ сохранить неприкосновенными водные биологические ресурсы в районе пирса было в принципе невозможно. Поэтому руководство ООО «РН-Находканефтепродукт» утвердило план искусственного воспроизводства водных биологических ресурсов в целях компенсации ущерба, причиненного им в результате реконструкции нефтепирса.
Одним из предусмотренных планом мероприятий стало расселение в бухте Соколовской более чем 565 тысяч проростков ламинарии японской. Выращиванием ламинарии занимались специалисты ПАО «Преображенская база тралового флота», после чего проростки были приобретены ООО «РН-Находканефтепродукт» и по согласованию с территориальным управлением Росрыболовства РФ выпущены в бухту Соколовскую, имеющую рыбохозяйственное назначение. Хотя Находку и поселок Преображение, где происходил выпуск ламинарии, разделяет больше полусотни километров, в данном случае не потребовалось перевозить проростки на большое расстояние, что могло бы отрицательно повлиять на ламинарию. Участок, где была высажена «морская капуста», не принадлежит какому-то предприятию, а значит, заготавливать здесь биоресурсы, нанося им вред, запрещено.
Работы по расселению ламинарии были проведены с 6 по 12 апреля двумя маломерными судами «Ирина» и «София» с привлечением сотрудников ПАО «Преображенская база тралового флота». Поучаствовали в компенсационном мероприятии и представители государственных структур - Находкинского межрайонного отдела по надзору, охране водных биоресурсов и среды их обитания Приморского территориального управления Росрыболовства, а также Преображенского участка рыболовства и марикультуры. Само собой, выпуск ламинарии в естественную среду помогали производить и сотрудники ООО «РН-Находканефтепродукт», в том числе - молодые специалисты предприятия.
- В рамках компенсационных мероприятий уже в мае наше предприятие планирует провести выпуск молоди кеты в реку Рязановку, что в Хасанском районе, - сообщила начальник отдела промышленной безопасности, охраны труда и окружающей среды ООО «РН-Находканефтепродукт» Наталья КАЧАНОВА.
Добавим, что, помимо компенсационных мероприятий, в соответствии с требованиями природоохранного законодательства РФ на Находкинском нефтетерминале проводится ежеквартальный мониторинг состояния акватории порта, а также регулярный забор проб воздуха на границе санитарно-защитной зоны. Кроме того, сотрудники ООО «РН-Находканефтепродукт» принимают активное участие в добровольных экологических акциях: высаживают деревья в рамках всероссийской акции посадки леса, очищают берега бухт и рек города Находки от мусора, способствуют экологическому просвещению молодежи. Кстати, буквально на днях на территории предприятия появилась аллея молодых дубков, которые вырастили из желудей школьники школы №3 г. Находки и Роснефть-класса.
- Повышение уровня экологической культуры и формирование бережного отношения к окружающей среде являются главными приоритетами нашей работы. По результатам смотра-конкурса в области экологической безопасности среди дочерних предприятий «Роснефти» Находкинский нефтетерминал не раз занимал призовые места, - рассказала Наталья Качанова.
Андрей СЕРОВ.
- ООО "РН-Находканефтепродукт" показывает пример бережного отношения к природе
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