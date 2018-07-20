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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 03 Августа, 10:16 |
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В Приморье завод минудобрений могут начать строить уже в этом году
«На данный момент проведены предпроектные работы. Идентифицирована площадка, которая находится рядом с портом «Восточный», и в течение нескольких месяцев мы по факту можем начинать строительство», - сказал Николай Сабитов.
По его словам, стоимость строительства первой очереди комплекса, включая объекты внешней инфраструктуры, составляет 240 млрд рублей.
«Наша компания подала заявку о финансировании строительства объектов внешней инфраструктуры в размере 17 млрд рублей за счет бюджетных средств», - сказал гендиректор НХГ.
Ввод первой очереди завода минудобрений в эксплуатацию запланирован на март 2019 года. Мощность первой очереди составит 1 млн тонн аммиака, 2 млн тонн карбамида и 1 млн тонн метанола в год. Получение первой товарной продукции на заводе запланировано на январь 2018 года.
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