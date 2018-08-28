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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Суббота| 08 Сентября, 00:04 |
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Роман Дяблов назначен региональным управляющим директором Tele2 в Приморском крае
Его приоритетными целями станут завершение операционной интеграции ЗАО «АКОС» в структуру Tele2 и вывод бренда оператора мобильной связи на рынок региона. Напомним, в настоящее время ЗАО «АКОС» оказывает услуги под брендом «Ростелеком - мобильная связь».
Досье «Дальневосточного капитала»: Роман Дяблов родился 23 мая 1980 года во Владивостоке. Окончил Дальневосточный государственный университет по специальности «Журналистика» и Владивостокский университет экономики и сервиса по специальности «Маркетинг».
В телекоммуникационной отрасли работает более десяти лет. С 2004 по 2014 годы занимал должности специалиста по связям с общественностью, начальника отдела по развитию продуктов и услуг, коммерческого директора филиала ОАО «МТС» в Хабаровском крае, Еврейской АО и Чукотском АО. До назначения в Tele2 руководил департаментом по работе с массовым сегментом ОАО «Ростелеком» на Дальнем Востоке. На позиции руководителя ЗАО «АКОС» Роман Дяблов сменил Константина ВОЛОШИНА, который решил продолжить карьеру вне компании.
«Приморский край - один из ключевых регионов Дальнего Востока. Развитие бизнеса на этой территории мы считаем перспективной и стратегически важной задачей, однако ее выполнение в условиях высокой конкуренции требует профессионализма и знания отрасли, - комментирует назначение Владимир ОСИПЕНКО, генеральный директор макрорегиона «Дальний Восток» Tele2. - Уверен, что опыт и управленческие качества Романа придадут новый импульс работе команды и будут способствовать успешной реализации планов объединенной компании в Приморье».
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