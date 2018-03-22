|
Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
|
|
Пятница| 20 Апреля, 14:35 |
|
|
|
Тема номера
Актуально
|Регион сегодня
|Компании
|Партнеры
|Страницы истории
|Часовой пояс
|Финансы
|Персона
|Восточное кольцо
|Тема номера
|Рынки
|Кадры
|Криминал
|Мнение
|Отрасль
|Территория
|Вкус жизни
|Проект ДК
|Инновации
|Среда обитания
|Спорт
В Приморье "Арника" пошла на импортозамещение
Не секрет, что сейчас более 80 % необходимых ингредиентов для создания кормов для животных и птиц российского АПК ввозятся из-за границы. Речь идет о кормовых витаминах, ветеринарных антибиотиках, пробиотиках, микробиологических белках и множестве других необходимых веществ и препаратов. Это сказывается на стоимости продукции, и ставит ее поставки в зависимость от различных санкций и политических ситуаций.
Однако уже сейчас предприниматели Дальнего Востока меняют сложившуюся ситуацию. Дальневосточная Группа компаний «Арника», один из крупнейших в стране импортеров таких ингредиентов для животноводства, приступила к строительству в Приморском крае двух первых объектов. Это будут высокотехнологичные биотехнологические производства. На территории опережающего развития (ТОР) «Надеждинская» уже началось строительство завода «Кормбиосинтез». Производительность предприятия - до 10 000 тонн кормовых наукоемких биологически ценных ингредиентов кормов в год. Ассортимент продукции будет насчитывать более 20 наименований: кормовые витамины, пробиотики, микробиологический белок и защищенные аминокислоты для крупного рогатого скота (КРС). Часть технологий производства наукоемкой продукции разрабатывается за счет государственной субсидии в рамках Постановления Правительства №218 от 09.04.2010 г. совместно с Дальневосточным федеральным университетом (ДВФУ) при поддержке Министерства образования и науки Российской Федерации.
На этой же площадке в ТОР «Надеждинская» ГК «Арника» планирует строительство второго объекта - высокотехнологичного биотехнологического производства «Фармасинтез», которое будет выпускать до 10 наименований ветеринарных антибиотиков. Мощность предприятия составит 2 000 тонн в год. В настоящее время завершается проектирование объекта.
Окончание строительства и запуск первых двух производств, а также полноценный серийный выпуск импортозамещающей высокотехнологичной кормовой продукции намечены уже на 2019 и 2020 годы соответственно. И заметьте, эти предприятия смогу выдать такой объем производимых продуктов, что он покроет около 50-60% потребности животноводства Российской Федерации в этих товарах.
В марте этого года ГК «Арника» начала работы по созданию научно-производственного Агробиоэкономического кластера высокотехнологичных предприятий глубокой переработки дальневосточных сельскохозяйственных растительных ресурсов. Это большая пятилетняя инвестиционная программа, включающая строительство элеватора на 120 тыс. тонн кукурузы, крахмалопаточного завода и трех биофабрик «Аминосинтез», которые будут в год производить для кормовой промышленности страны до 20 тысяч тонн незаменимых аминокислот Л-валин, Л-треонин и Л-триптофан, до 80 тысяч тонн белка (глютена кукурузного) и кукурузного глютенового корма. Питанием для бактерий, продуцирующих незаменимые аминокислоты, будет служить декстроза, получаемая из крахмала собственного производства. Кластер высокотехнологичных производств, которые будут выпускать на Дальнем Востоке более 100 тысяч тонн различной биотехнологической кормовой продукции для АПК всей страны, планируется разместить на площадке «Некруглово» в ТОР «Михайловская». Часть планируемой к выпуску продукции ГК «Арника» будет экспортировать в страны АТР своим иностранным партнерам - соинвесторам проекта.
Всего группа компаний «Арника» планирует открыть до десяти различных заводов по производству высокотехнологичных кормовых ингредиентов, что позволит обеспечить большую часть потребности животноводческого сектора АПК России, и сделает независимыми от импортных поставок производителей готовых кормов и премиксов для животных. Инвестиционные проекты ГК «Арника» соответствуют Программе правительства РФ по импортозамещению и Доктрине продовольственной безопасности РФ.
Юрий РОГОВ.
- В Приморье "Арника" пошла на импортозамещение
- Улучшая Приморье, улучшаешь имидж
- Александр ВОЗНЕСЕНСКИЙ, генеральный директор ГК "Акцент": Мы становимся компанией, которую рекомендуют
- "Восток-ИнвестСталь": Движение вперед
- ССК "Звезда" получит заказ на строительство арктических танкеров
- Гелиевый хаб для крупнейших мировых покупателей создадут во Владивостоке
- Алмазы во Владивостоке хорошо пошли
- "Транзит-ДВ" пошел на банкротство
- В Приморье в ТОР "Надеждинская" начнут выпускать двигатели
- В Приморье первые экологические автомобили сойдут с конвейера в 2019 году
- Правила пользования функцией «Комментарии» на сайте Zrpress.Ru
- Запрещается:
- Нецензурная брань.
- Личные оскорбления в любом виде.
- Высказывания расистского толка, призывы к свержению власти насильственным путем, разжигание межнациональной розни.
- Проявления религиозной, расовой, половой и прочей нетерпимости или дискриминации.
- Публикация сообщений, наносящих моральный или любой другой урон любому лицу (юридическому или физическому).
- Использовать в имени (нике) адреса веб-сайтов, грубые и нецензурные выражения.
- Совершать любые попытки нарушения нормальной работы функции «Комментарии» и сайта.
- Осуществление прямой рекламы в сообщениях.
- Помещение сообщений, содержащих заведомо ложную информацию, клевету, а также нечестные приемы ведения дискуссий.
- Мнения авторов комментариев может не совпадать с мнение авторов материалов и администраторов сайта. Администраторы имеют право удалить, отредактировать, перенести или закрыть любое ваше сообщение в любое время по своему усмотрению. Оставляя сообщение в «Комментариях», будьте взаимно вежливы и культурны, старайтесь не нарушать установленный порядок.