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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Среда| 12 Сентября, 14:00 |
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Тихоокеанская мостостроительная компания: банкротство лидера
Напомним, что это та самая компания, которая под руководством другого генерального директора - Виктора ГРЕБНЕВА - построила во Владивостоке Золотой мост и дорогу бухта Патрокл - Седанка - полуостров Де-Фриз с четырехкилометровым мостовым переходом через Амурский залив. «ДК» не раз рассказывал об успехах мостостроителей в те горячие дни подготовки города к саммиту АТЭС-2012. Кто-то в то время называл ТМК везунчиком, получившим (не без административного ресурса и поддержки прежнего губернатора Сергея ДАРЬКИНА?) подряд на одну из крупнейших российских строек, кто-то - профессионалами своего дела, ведь до «внеклассного» Золотого моста у компании были десятки мостов и мостиков по всему Приморью.
Спасите рабочих
Однако вернемся в день сегодняшний. Новый генеральный директор обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 145.1 УК РФ (невыплата заработной платы), ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество). По версии следствия, с декабря 2014 года гендиректор компании ЗАО «ТМК», которая на тот момент являлась подрядчиком строительных работ на космодроме «Восточный», из личной заинтересованности не выплатил заработную плату 1121 сотруднику предприятия, имея реальную возможность произвести выплаты. Также он обвиняется в хищении совместно с другими лицами денежных средств, принадлежащих ЗАО «ТМК», в сумме 55 млн рублей.
Коллектив ТМК неоднократно пытался обратить внимание на проблему с задержкой заработной платы и явные нарушения трудового законодательства при сокращении работников. Людей тревожило, что компания теряет свой десятилетиями наработанный имидж надежного подрядчика, а вместе с ним и объекты. Об этом шла речь на профсоюзном собрании в городе Уссурийске в апреле и в принятом открытом письме на имя руководителей страны и региона. Мостостроители высказывали мнение, что новое руководство компании преднамеренно ведет ее к банкротству, не заботясь об исполнении действующих контрактов.
Кстати говоря, обращение в арбитражный суд с заявлением о банкротстве ЗАО «ТМК» было инициировано чуть раньше самой компанией, руководство которой предпочло признать ее банкротом, чтобы опередить иски многочисленных кредиторов. В начале марта была введена процедура наблюдения. Заметим, что общий долг компании перед мостостроителями на средину апреля превысил 96 млн рублей.
Но реального внимания различных ветвей власти к обозначенным проблемам мостостроители не почувствовали. Перемены наметились после того, как задействованные на строительстве космодрома «Восточный» рабочие ТМК написали на крыше временных построек огромными буквами: «УВАЖАЕМЫЙ ПУТИН В. В. СПАСИ РАБОЧИХ. 4 МЕСЯЦА БЕЗ ЗАРПЛАТЫ. ХОТИМ РАБОТАТЬ», - а затем сотрудник ЗАО «ТМК» Антон ТЮРИШЕВ озвучил проблему в ходе «Прямой линии» с президентом страны 16 апреля.
Обвиняется в…
Уголовное дело между тем было возбуждено и против бывшего гендиректора ЗАО «ТМК», под руководством которого компания и построила свои знаменитые объекты, Виктора Гребнева, некоторое время назад продавшего 75% акций компании представителям московского бизнеса и ушедшего во власть. На время следствия он покинул пост руководителя департамента промышленности и транспорта Приморского края.
Как сообщили в пресс-службе УМВД России по Приморскому краю, дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 201 Уголовного кодекса РФ. В ходе доследственной проверки установлено, что подозреваемый, являясь генеральным директором коммерческого предприятия, с целью получения выгоды заключил ряд договоров аренды имущества и поручительства с определенными фирмами, что привело к причинению ущерба организации на сумму, превышающую 411 млн рублей, и ухудшению ее финансового положения. По решению суда ему избрана мера пресечения в виде залога 1 млн рублей.
Сам Виктор Гребнев свою вину не признает и, как он заявил компании «Прима Медиа», намерен защищаться:
- А вы бы считали себя виновным, создав в одном лице такую компанию и посвятив ей 35 лет своей жизни, из них 25 - в должности генерального директора? Я один ее сделал и в этом теперь виноват.
По поводу версии следствия он также выразил недоумение:
- У нас этого не могло быть. Каким бы образом мы зарабатывали прибыль на развитие предприятия? И зачем бы мне это было нужно, когда я был один акционер и эти деньги я мог бы в качестве дивидендов получить?
Можно лишь надеяться, что следствие найдет на него объективный ответ. Нас же интересует другой вопрос: как случилось, что компания, построившая такие значительные объекты, попала в столь крутое пике? Ответ на него «ДК» искал в нашей недавней истории, отрывочных сведениях в Интернете, комментариях мостостроителей, которые, по понятным причинам, пожелали остаться неназванными.
Арбитражные споры
Одним из факторов, повлиявших на всю последующую историю ТМК, стал, на первый взгляд, банальный спор двух хозяйствующих субъектов - генподрядчика и субподрядчика - об объемах выполненных работ и оплате за них, вышедший за рамки стройплощадки в арбитраж. Имеется в виду ЗАО «ТМК» и ОАО «Дальмостострой» - хабаровская организация, строившая мост со стороны Чуркина.
Арбитражный процесс затягивался, это сказывалось на сроках строительства, в результате ТМК отказалась от услуг «Дальмостостроя». Многие хабаровские специалисты остались на стройке, сменив место работы. Похоже, собственники ОАО «Дальмостострой», за которыми, по некоторым данным, стоят структуры Михаила АБЫЗОВА (ныне министр по вопросам Открытого правительства), не простили той обиды. Во всяком случае, иски с ее стороны в Приморский арбитражный суд по поводу признания ТМК банкротом поступали и тогда, когда мост через бухту Золотой Рог стал реальным фактом жизни Владивостока.
Значительный урон компании нанесло ЧП на дороге бухта Патрокл - Седанка, где после проливных дождей произошел обвал подпорной стенки, сложенной из габионов. Глубоко не вникая в суть произошедшего, свое «фе» в адрес мостостроителей тогда не высказал только ленивый. (Между тем нелады с подобной подпорной стенкой, выстроенной другой строительной компанией на Санаторной в районе поворота на ул. Девятую, не заметил никто.) О том, что с компанией нужно серьезно разобраться, вплоть до возможного банкротства, высказался тогда (возможно, с чьей-то подачи?) премьер-министр Дмитрий МЕДВЕДЕВ.
А потом началось планомерное «отодвигание» ТМК от всевозможных конкурсов и подрядов. Интересно, что даже в первом конкурсе на обслуживание ей же построенного моста ТМК не удалось стать победителем. Подряд получила некая компания, зарегистрированная по квартирному адресу. В отсутствие реальных объемов после такой мощной работы (оборот в 2012 году составил 18 млрд рублей, только в госбюджет с 2008 по 2012 годы ТМК было перечислено 2,8 млрд рублей) компания была вынуждена спешно сокращаться.
С нескольких тысяч работающих (в пик стройки) ужались до тысячи с небольшим. В качестве субподрядчика удалось получить работу на космодроме «Восточный», опыт ТМК пригодился при строительстве тоннеля на Нарвинском перевале. Но этих объемов катастрофически не хватало. Появились финансовые претензии и у других субподрядчиков, партнеров ТМК на объектах саммита, в том числе и у ЗАО «РАСК». Не до конца урегулированными оказались взаимоотношения и с заказчиком моста - департаментом дорожного хозяйства Приморского края, споры переместились в арбитраж, а долги компании в отсутствие реальных объемов работ росли.
Лакомый пакет
Между тем в ТМК зачастили ходатаи, интересовавшиеся технической базой и акциями компании. Потенциальные покупатели давали понять, что имеют возможности обеспечить мостостроителей новыми подрядами.
Так родилось решение, которое на апрельском собрании коллектива ТМК экс-гендиректор назвал большой ошибкой: 75% акций ЗАО было продано новым собственникам - с условием, что компания будет сохранена и получит заказы, а за Виктором Гребневым сохранится на пять лет пост гендиректора. Но уже через два месяца собранием акционеров он был освобожден от должности, новые партнеры не сочли нужным держать слово. А потом последовали и другие события, о которых мы уже рассказали.
Удастся ли ТМК выстоять в сложной ситуации? Даже если ответ на этот вопрос будет положительным, сегодня многим ясно, что в нынешних обстоятельствах компании придется пройти через значительное сокращение. Это судьба, или, если хотите, тренд развития, и других строительных компаний, участвовавших в крупных стройках, финансируемых из бюджета.
По мнению временного арбитражного управляющего ЗАО «ТМК» Владимира КОСОЛАПОВА, предприятию сегодня сложно помочь: у него 1200 работников, много собственных объектов, спецтехники, и под такую спецтехнику нужны реальные заказы. Сейчас нужно сократить штат до 150-200 работников, реализовать часть техники и работать точечно, обслуживать действующие объекты, искать новые заказы.
Трудно с этим не согласиться. И все же… Разве по-хозяйски отправлять в пике и разрушать состоявшуюся профессиональную компанию, имеющую все необходимое, чтобы завтра зайти на новую стройку, - самую современную технику, мобильные вахтовые поселки и, наконец, коллектив строителей? - этот вопрос задавали и они на своем собрании.
Или судьба ТМК и громкая история с невыплатой заработной платы работникам многих строительных компаний на космодроме «Восточный» - это сигнал SOS, который подает вся строительная отрасль страны? Что-то не так в ее организации, если крупнейшие компании, построившие инфраструктуру к саммиту АТЭС и Олимпиаде в Сочи, вышли из этих строек изрядно потрепанными, с долгами, судебными тяжбами и громкими арестами.
Ирина БАРАННИК. Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.
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Наши партнерыLoading...RedTram30 Августа 2018, 10:30Дальневосточный гектар - стимул завести свое дело, или самые "упоротые" гектарщики земли хабаровской Освоение "Дальневосточного гектара", если убрать пафос и политику, - это прежде всего истории конкретных людей, решивших воспользоваться предоставленной возможностью и поменять свою жизнь.
Каким образом обанкротилась такая крупная компания, каким образом. . . потому что вместо зарблаты работникам руководство покупало себе предметы роскоши, например яхточку Fairline Squadron 55 (“Clementina”) стоимостью от 45 млн. рублей.
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