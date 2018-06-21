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20 Мая 2015, 17:43 | Компании

В Приморье выбрали лидеров бизнеса

XI Краевая Бизнес-Премия объединила игроков бизнеса старой и новой волны

В конце апреля во Владивостоке подвели итоги XI Бизнес-Премии Приморского края. Торжественная церемония награждения победителей в бизнес-центре «Хендэ» собрала до полутора сотен представителей деловой среды со всех уголков края.

Напомним, организаторами региональной Бизнес-Премии вот уже 11 лет выступают администрация Приморского края и Издательская компания «Золотой Рог». Рейтинговый отбор номинантов происходит по традиционным критериям: рост к предыдущему году по выручке, прибыли, рентабельности, соотношение собственных средств и инвестиций, участие в жизни края, уровень зарплаты к среднему по отрасли и ответственность налогоплательщика перед приморским бюджетом. ТОП-25 определяется экспертами, а затем к ним присоединяются голосующие на сайте www.dv-rating.ru приморцы.

Так кто же они, победители XI Бизнес-Премии Приморского края? В номинации «Социально ответственный бизнес - 2014» наибольшее число голосов собрал гостиничный комплекс «Теплое море», расположенный в Хасанском районе. Главную награду номинации «Развивающийся бизнес - 2014» увез руководитель сельскохозяйственного кооператива «Кировский» Манвел СЕРОБЯН. В номинации «Менеджер года - 2014» лидером стал Александр КОРНЕЙЧУК (группа компаний «Соллерс - Дальний Восток»). И, наконец, звание «Компания года - 2014» получило ОАО «Восточный порт».

«Самый частый вопрос, с которым обращаются ко мне как организатору, - как идет отбор номинантов на первом этапе - в ТОП-25? - говорит исполнительный директор Оргкомитета, генеральный директор Издательской компании «Золотой Рог» - организатора Бизнес-Премии Приморского края - Елена БАРКОВА. - Ответ простой: по бухгалтерской отчетности предыдущего года. И я благодарна нашему самому надежному союзнику - Приморскстату - и его руководителю Виктору ШАПОВАЛОВУ. Его специалисты перелопачивают не одну тысячу отчетов, чтобы выбрать 300-350 компаний, показавших ощутимый рост к прошлому году. Также особую благодарность хочется выразить Александру Ивановичу МАСЛОВЦУ: у Пенсионного фонда есть возможности проверить любое предприятие на предмет социальной ответственности. И, конечно, бессменным рабочим партнером Премии был и остается департамент экономики АПК, который недавно возглавил один из лауреатов нашей Бизнес-Премии Дмитрий ЦАРЕВ. Мы вместе проверяем весомость того или иного бизнеса для территории.

Второй вопрос, который мне задают не менее часто, - как победить? Мы не продаем места. Не поможет даже если на сайте голосования напротив той или иной компании появится тысяча голосов. Голос 50 экспертов весомее. И чтобы они отдали этот голос за вас, нужно сделать компанию публичной, открытой, не стесняться говорить о своих успехах и проблемах, чтобы эксперты и жители видели цели компании и доверяли ей. Так что готовьте общественное мнение».

Первый вице-губернатор Приморского края Василий УСОЛЬЦЕВ назвал Бизнес-Премию «своеобразной доской почета», подчеркнув: «Внимание всей вертикали власти обращено сегодня на бизнес, как на фундамент роста и сохранения экономики страны. Администрация Приморского края также строит свои отношения с бизнесом как с равным партнером в социальном и экономическом развитии территории».

«Профессиональный уровень Бизнес-Премии, который она наработала за многие годы существования, объективная система оценок с привлечением лучших экспертов позволяет выявить тех участников бизнес-сообщества, что развивают приморскую экономику, предвосхищая ожидания своего клиента. Приятно из года в год наблюдать, как многие компании-участники укрепляются в своем статусе победителя, стабильно занимают высокие места в голосовании, тем самым достойно оправдывая оказанное им доверие. Сбербанк со своей стороны также стремится способствовать тому, чтобы в Приморском крае появлялось как можно больше ярких представителей бизнеса», - сказал заместитель председателя Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России», управляющий Приморским отделением Андрей ЖАРСКИЙ в приветственном слове Официального партнера Премии.

«Спасибо Издательской компании «Золотой Рог», что находите силы и задор для общественной деятельности, для всех тех, кто как участники и спонсоры работает вместе с вами на этот ежегодный бизнес-праздник. Праздник, на котором не зазорно еще раз повторить прописные истины о том, что надо быть выше, быстрее, сильнее, - говорит директор инжиринговой компании «Акцент» (Генерального спонсора Премии) Константин ВОРОБЬЕВ. - Хочется поблагодарить всех участников за то, что остаются стабильными, рентабельными, растущими, социально ответственными. И пожелать каждому из участников победы не только в своей, но и других номинациях».

Руководитель Приморскстата Виктор Шаповалов подметил, что «в русском языке есть два хороших глагола: «смотреть» и «видеть». Но смотреть может каждый, а вот видеть - далеко не все. Администрация Приморского края, Издательская компания «Золотой Рог» и эксперты Премии умеют видеть главное, вычленяя в огромном потоке информации приморской статистики те компании, тех менеджеров, что своим трудом улучшают качество жизни в Приморье».

Особые слова благодарности от Оргкомитета Бизнес-Премии-2014 и всех участников церемонии звучали в адрес партнеров и спонсоров конкурса. «Будет или не будет проводиться Бизнес-Премия в следующем году, зависит не столько от нас, организаторов, сколько от поддержки деловой среды, ведь организация такого мероприятия требует больших средств. И высшая доблесть наших партнеров и спонсоров состоит в том, что они, по сути, поддерживают победу кого-то другого, ведь по правилам конкурса спонсоры не имеют права участвовать в борьбе за номинации. И мы бесконечно благодарны за их вклад, показывающий степень зрелости бизнес-среды Приморья», - резюмировала Елена Баркова.

Напомним, что официальными партнерами XI Бизнес-Премии Приморского края стали Приморское отделение №8635 Дальневосточного банка ОАО «Сбербанк России», Клуб крупнейших налогоплательщиков и влиятельных граждан Приморья и ОАО «Терминал Астафьева». Генеральным спонсором вот уже несколько лет выступает системный интегратор, компания «Акцент». Спонсоры - группа компаний «Восток», группа компаний «Транзит-ДВ» и Региональное объединение строителей Приморского края (РОС ПК). Главный информационный партнер - «Вести. Приморье». Также информационную поддержку оказало «Общественное телевидение Приморья». К слову, его главный редактор Евгений ПОДТЕРГЕРА акцентировал внимание гостей на том, как важно, что Приморскую Бизнес-Премию организует медиа, добавив: «А мы, в свою очередь, привыкли работать с лучшими представителями бизнеса и поддерживать лучшие, общественно значимые проекты». 

Татьяна СУШЕНЦОВА.   Журнал "Дальневосточный капитал", май, 2015 год.

Теги: Бизнес-премия Приморского края 


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