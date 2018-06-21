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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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Пятница| 29 Июня, 19:49 |
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Руслан БУЛАТОВ, президент группы "Альфа": Потребность в охране будет всегда, и мы готовы удовлетворить ее профессиональной работой
- Руслан Владимирович, можно ли говорить, что региональный рынок охранных услуг окончательно сформировался?
- В целом рынок сформирован, он распределен между несколькими десятками крупных охранных организаций, большая часть которых работает в отрасли как минимум десять лет. Но есть, конечно, небольшие всплески в виде появления на рынке новых игроков либо в виде смены собственника действующей компании. Новый игрок, не зная особенностей рынка и правил игры на нем, начинает прорываться в наработанный другими компаниями клиентский круг.
Понятно, что здоровая конкуренция всегда на пользу, но речь чаще всего идет о заведомом демпинге, низком качестве услуг и, прямо скажем, нарушении кодекса чести, который есть в нашем бизнесе, впрочем, как и в любом другом. Заказчик должен понимать, что есть определенная минимальная цена - она же себестоимость, ниже которой предоставить качественную услугу невозможно. Если в своем арсенале ЧОП имеет в лучшем случае 20 человек персонала и 2-3 машины групп быстрого реагирования, а география предоставления услуг - от поселка Трудовое до Русского острова, то вряд ли от такой компании можно ждать качественной защиты.
Такие представители рынка активно участвуют в госзакупках и тендерах и выигрывают их, предлагая заведомо убыточные цены. За этим стоят техническая невооруженность, а нередко и нарушение закона: работников, как правило, не трудоустраивают официально.
В результате в торговых центрах и на иных охраняемых объектах мы видим людей в форме, прямо скажем не поднимающих своим видом имидж профессии охранника.
Самое парадоксальное, у государства есть все инструменты для того, чтобы подобных охранных предприятий на рынке не было, нужна некая воля, чтобы закон заработал.
- Разве обновленный закон «О частной детективной и охранной деятельности в Российской Федерации» все нюансы бизнеса не урегулировал?
- Очень хорошо, что такой закон вообще появился, но, на наш взгляд, он требует некоторых практических доработок, например в части четкого изложения стандартов, по которым охранная организация должна оказывать услугу лицензированного вида. К примеру, необходимо четко определить: ЧОП должен иметь собственный либо допускается иметь арендованный бронеавтомобиль? Что означает само это понятие? Сегодня под видом бронеавтомобиля некоторые используют простой микроавтобус или машину-универсал, в кузове которой устанавливается сейф. Хорошо, если этот сейф соответствует всем стандартам, тогда перевозимые ценности будут защищены, но люди в такой машине подвергаются большому риску.
- А права охранника, если он пострадал при исполнении служебных обязанностей, на сегодняшний день защищены?
- На первый взгляд, да, закон обязывает частные охранные организации страховать жизнь и здоровье персонала. И это делают все ЧОПы, но, как правило, по стандарту, который предлагают страховые компании. Сегодня на рынке просто нет нормального продукта с хорошей суммой страховки, с приемлемыми и понятными платежами. Не удается получить в полном объеме и оплату медицинских услуг со стороны Фонда обязательного медицинского страхования.
Так что по факту, когда наш сотрудник серьезно пострадал в результате нападения на банк, оплачивать расходы на необходимые для операции материалы пришлось нашей компании. Пенсия по инвалидности имеет просто смехотворный размер, а между тем человек при исполнении своего долга потерял здоровье и возможность в дальнейшем работать по профессии. Чтобы поддержать своего коллегу, мы назначили ему ежемесячную денежную компенсацию пожизненно. Я с гордостью могу сказать, что среди ЧОПов Приморья в нашей компании одно из лучших отношение к своим работникам.
Такое мнение высказывают участники рынка.
- То есть с участниками рынка общаетесь, объединяетесь, вырабатываете общие позиции?
- Конечно, активно общаемся! В нашей отрасли появляются ассоциации, объединения, другие общественные организации работодателей. Это та платформа, на которой можно вырабатывать общие позиции по решению конкретных проблем нашего бизнеса в рамках законодательной инициативы. Но что касается Координационного совета при УВД, то здесь не всегда идет двусторонний и конструктивный диалог. Взаимодействие ЧОПов и полиции чаще всего выливается в игру в одни ворота: давайте организуем дополнительные посты охраны на выборы, патрулирование на массовом мероприятии и прочее, вот и все взаимодействие.
Мы, конечно, по возможности идем на такое сотрудничество. Но очень надеемся и на ответное понимание. Мы хотим элементарного: заставить соблюдать закон участников рынка, которые работают с грубейшими его нарушениями. На рынке охранных услуг прежде всего необходим безупречный порядок!
- Руслан Владимирович, какой стала за 15 лет работы ваша компания?
- Сегодня это уже группа компаний, в которую входит несколько специализированных частных охранных предприятий. «Альфа Секьюрити Систем» - это пультовая охрана по выделенным радиоканалам, «Альфа Дифенс» - физическая охрана и сопровождение материальных ценностей, «Альфа Инжиниринг» - занимается поставками и установкой охранного оборудования. Все головные офисы этих компаний находятся во Владивостоке. Филиалы работают в Артеме, Уссурийске, Находке, Лесозаводске и Хабаровске. Всего 750 человек персонала, и самое главное - это настоящая команда, в которой более 70% специалистов работают с нами уже 15 лет.
Более 30 машин групп быстрого реагирования несут круглосуточное дежурство по упомянутой географии - в полной боевой готовности.
- Как часто приходит сигнал тревоги?
- Ответить на этот вопрос поможет тот факт, что одна дежурная машина за сутки наезжает более 200 км. Зачастую наша машина (не только наша, но и наших коллег по рынку) приезжает на место происшествия быстрее милиции, скорой помощи и пожарным иногда дорогу показывает…
Одним из показателей достижений группы «Альфа» считаю проведенную процедуру сертификации в 2008 году по стандарту ISO 9001-2008 - это система контроля менеджмента качества. Мы были первой частной охранной компанией в России, которая разработала и внедрила эту систему и сертифицировала свою деятельность.
- Это помогает вам в работе?
- Конечно, любому управленцу такая система существенно облегчает жизнь. Это свод норм, правил и процедур, в котором по каждой штатной единице - начиная от охранника и заканчивая руководителем - все четко прописано: кто, что и как должен делать, в какое время, по каким стандартам. Это исключает возможность кому-то сказать, что он не знал, забыл и т. д. Рекомендую такую практику всем, у кого численность более 100 человек, вне зависимости от рода деятельности и отрасли внедрять эту систему.
- На что еще делаете упор, совершенствуя услуги и оптимизируя собственные затраты?
- Учитывая тенденции изменения рынка на протяжении многих лет, а также опыт кризисных 1991-го и 1998 года, мы понимаем, что стабильности в экономике ожидать рано, рынок будет постоянно трансформироваться. Меняется он и в связи с тем, что мы вступили в новый век, предлагающий постоянное появление все новых и новых технологий.
Мы серьезно занимаемся изучением новой техники, бываем на многих специализированных выставках, выезжаем к производителям, чтобы исключить посредников-перепродавцов и предоставить нашему заказчику самый современный продукт, более приемлемый по цене. В группе «Альфа» гордятся золотой медалью им. Ж.А. Шапталя, полученной именно за такую работу. Правительство Франции наградило одну из компаний холдинга за достижения в области качества предоставления услуг и вклад в развитие мировой экономики.
Постоянного внимания требует экономическая сторона бизнеса. Анализ самых затратных статей в себестоимости услуги и, как следствие, необходимость принятия мер по их минимизации побудили нас отказаться от аренды и приобрести собственный офис. Это гораздо экономичнее. Для обслуживания рабочего автомобильного парка открыли автосервис. Для сокращения расходов на электричество и отопление перешли на альтернативные источники. Мы построили систему отопления и горячего водоснабжения здания на сжигании отработанного масла, а в качестве дополнения использовали солнечные коллекторы. Не зря же имеем инженерное подразделение в своей группе!
Еще одна статья экономии - затраты на топливо, вот уже 8 лет все автомашины группы работают на газе. Проработаны и остальные статьи, для того чтобы конечная цена услуги была конкурентной в госзакупках и тендерах, чтобы она была более комфортной для наших клиентов.
- Кто они, ваши клиенты? Их круг сильно меняется со временем?
- Нашими услугами пользуется более 20 банков. В их числе Дальневосточный банк, который мы взяли под охрану одним из первых, когда смогли убедить руководство в том, что не только вневедомственная охрана МВД, но и частные охранные предприятия имеют на это право.
В числе наших клиентов долгое время было подразделение одной из крупнейших нефтяных корпораций в мире «Эксон-Мобил». Мы оказывали комплекс услуг на территории Приморского края, в том числе при строительстве в сухом доке основания для нефтедобывающей платформы. К сожалению, в свете последних событий многие программы и проекты свернуты, хотя мы, как и наши американские партнеры, не теряем надежды на возрождение проектов. У корпорации накоплен большой опыт по подбору охранных предприятий для обеспечения безопасности собственных персонала и объектов в различных странах мира, и для нас очень важно, что в 2008 году наша компания была признана лучшей в общем объеме полученных «Эксон-Мобил» услуг по безопасности.
Все больше востребованы такие услуги и среди граждан, им нужна охрана квартир, гаражей, домов, автомобилей, многие имеют тревожные кнопки. Одним словом, все, что присутствует сегодня в охранном комплексе, используется и населением, и юридическими лицами. Всего под защитой группы «Альфа» находятся более 2000 клиентов.
- Все чаще в магазинах, офисах, квартирах устанавливаются системы видеонаблюдения. Как вы считаете, с этической точки зрения здесь все в порядке?
- Это общемировая практика и, безусловно, необходимая вещь с точки зрения безопасности, при этом здесь нет ничего такого, что можно было бы расценивать как неэтичное вмешательство в частную жизнь. Офис - рабочее место, о личной жизни речи не идет. Не делай ничего плохого, и твои права не нарушатся. Кроме того, думаю, это несколько дисциплинирует и коллектив, и посетителей.
На мой взгляд, нужно вводить видеонаблюдение во все жизненные стандарты, не только в офисах, но и непосредственно на улицах, перекрестках, скоростных шоссе. Парадоксально, но мы все еще видим за городом дежурные экипажи ДПС, которые, несмотря на все реформы, все равно сидят в кустах с радарами, а не патрулируют улицы города. Между тем на аварии в лучшем случае выезжает 2-3 экипажа, и если авария произошла в час дня, то дома ты будешь глубоко за полночь.
В мире видеонаблюдение сопровождает человека повсюду: магазин, ресторан, тротуар, парковка, и это является определенным сдерживающим фактором. Не говоря уже о том, что материал, полученный через аппаратуру видеонаблюдения, существенно помогает не только при расследовании преступлений, но и банальных спорах, например кассира и покупателя: получил он сдачу или нет? Ответ на этот вопрос зафиксировала камера.
- Экономический кризис затронул вашу отрасль, и как вы отвечаете на этот вызов?
- Мы вновь прошлись по статьям расходов и понимаем, что мы оптимизированы если не на 100%, то на 99% точно, дальнейшее сокращение издержек уже будет отрицательно влиять на качество услуг. Кризис затронул всех, и нас конечно: объем продаж и, соответственно, прибыль несколько сокращаются, ведь многие наши заказчики тоже идут на оптимизацию.
Впрочем, у нас есть уверенность, что потребность в охране у компаний и граждан будет всегда, и мы готовы удовлетворить ее профессиональной работой. Кризисы приходят и уходят, а люди остаются, в том числе и те, которые сегодня в силу экономических обстоятельств вынуждены были уйти в резерв.
- Руслан Владимирович, многие считают, что выстроить успешную компанию на рынке охранных услуг может только бывший силовик или военный. Откуда вышли вы?
- Мое отличие и, может быть, даже причина успеха нашего предприятия в том, что я - не военный. Мое первое образование техническое; затем стало ясно, что без хорошего знания экономики построить устойчивый бизнес невозможно. Пришлось учиться еще.
Действительно, довольно часто во главе охранных предприятий стоят именно бывшие военные или силовики. Это дисциплинированные и волевые люди, но отсутствие у них экономических знаний, рыночных менеджерских навыков создает некоторые проблемы для бизнеса. В нашем случае это все-таки бизнес, хоть и специфический.
Будучи руководителем какого-то органа внутренних дел, армейским командиром, такой человек знал, что бюджет сверху поступит в любом случае - потребность в зарплате, другом обеспечении рано или поздно будет удовлетворена. У него не болела голова, как заработать и как рационально потратить эти деньги, все или почти все было предопределено. Умение выстраивать отношения с клиентами, управлять финансами - это в нашем бизнесе, может быть, даже более сложная задача, чем управлять людьми с оружием, в чем они, как правило, сильны.
- Как отдыхаете, переключаетесь, ведь работа требует большого напряжения?
- Как ни странно, мой отдых тоже в какой-то мере связан с оружием. Это охота, рыбалка, а кроме того, спорт - тяжелая атлетика, горные лыжи, плавание. Очень люблю путешествовать с семьей.
Ирина СЕРГЕЕВА.
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