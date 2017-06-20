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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Восточный Порт" показал в апреле рост на 42%
В апреле стивидорная компания показала рост грузооборота по отношению к прошлогоднему месяцу на 42% - до 2,29 млн тонн. Этот апрель стал самым эффективным за всю историю работы предприятия.
Почти на миллион тонн выросла общая перевалка за четыре месяца. Всего с начала года крупнейший угольный стивидор страны обработал 8,02 млн тонн угля различных марок.
Досье «Дальневосточного капитала»: АО «Восточный Порт» (Приморский край) - крупнейший в России специализированный угольный публичный порт, оснащенный конвейерным оборудованием, вагоноопрокидывателями, судопогрузочными машинами и уникальной многоступенчатой системой магнитной очистки угля, не имеющей аналогов в России. Предприятие обеспечивает экспортную перевалку угля различных российских производителей. Грузооборот порта в 2016 году составил 23,5 млн тонн угля - пятую часть всего угольного экспорта из морских портов России и около 30% от перевалки угля в портах Дальневосточного бассейна. Единоличным исполнительным органом АО «Восточный Порт» является ООО «Управляющая портовая компания».
Как уже сообщал «Дальневосточный капитал», АО «Восточный Порт» реализуется крупнейший в Приморском крае инвестиционный проект по строительству третьей очереди угольного комплекса, включая создание федеральной железнодорожной инфраструктуры. В 2017 году объекты третьей очереди будут введены в эксплуатацию, что увеличит грузооборот АО «Восточный Порт» до 39 млн тонн угля в 2019 году. Весь запланированный объем перевалки обеспечен грузовой базой российского угля, добываемого в Кузбассе и других угольных бассейнах страны.
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