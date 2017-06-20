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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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20 Июня 2017, 19:01 | Компании
В Приморье появится свой завод полимерных покрытий и спецкрасок
НК "Роснефть" и Китайская национальная нефтехимическая корпорация (ChemChina) в рамках XXI Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) подписали соглашение о развитии проекта по строительству завода полимерных покрытий ежегодной мощностью до 50 тыс. тонн продукции в рамках территории опережающего развития (ТОР) "Большой Камень" в Приморском крае.
В документе зафиксированы условия создания совместного предприятия и этапы дальнейшей реализации проекта по строительству завода, который будет производить полимерные покрытия и специальные краски. В результате реализации проекта будет создано крупнейшее в России предприятие по выпуску специальных полимерных покрытий для морских судов различного класса, в том числе арктического. Продукция, которая будет производиться на заводе, в первую очередь будет востребована судостроительным комплексом «Звезда» на Дальнем Востоке России.
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