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Региональный журнал для деловых кругов Дальнего Востока
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"Соллерс" практически добился перевода в ТОР
Соответствующее поручение Правительства РФ размещено на сайте кабинета министров по итогам совещания 5 мая о предварительных результатах работы по созданию ТОР на Дальнем Востоке в 2015-2017 годах.
К проработке вопроса также поручено привлечь заинтересованные федеральные органы исполнительной власти и администрацию Приморского края.
Как сообщала деловая газета «Золотой Рог», российский автопроизводитель Sollers, владеющий автозаводом во Воладивостоке, попросил премьер-министра РФ Дмитрия МЕДВЕДЕВА разрешить зарегистрировать новые предприятия на Дальнем Востоке в рамках ТОР, а не ОЭЗ.
Досье «Дальневосточного капитала»: ООО «Мазда Соллерс Мануфэкчуринг Рус» - совместное предприятие российского ПАО «Соллерс» и японской Mazda Motor Company, созданное в 2011 году. В настоящее время СП производит во Владивостоке автомобили двух моделей: Mazda CX5 и Mazda 6. Созданные производственные мощности - 70 тыс. автомобилей в год.
Напомним, что на II Восточном экономическом форуме (ВЭФ) СП японского автопроизводителя Mazda и «Соллерса» подписало специальный инвестиционный контракт с Минпромторгом РФ, который подразумевает строительство во Владивостоке двигательного завода производительностью 50 тыс. двигателей в год. Инвестиции составят более 2 млрд рублей, производство двигателей начнется в конце 2018 года, основная продукция этого предприятия будет экспортироваться. Контракт будет действовать вплоть до конца 2023 года.
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